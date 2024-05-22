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Как приготовить цветные блинчики с натуральными красителями: рецепты
Питание и еда

Сегодня, 07:00

5 мин.

Как приготовить цветные блинчики: 5 рецептов с натуральными красителями

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Цветные блины
Фото nkrivko/istockphoto.com
Желтые блины на столе
Желтые блины.
Фото Geshas/istockphoto.com
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Если хочется удивить гостей или домашних интересными блюдами, которые точно не останутся незамеченными, можно приготовить разноцветные блинчики. Их можно подавать как на завтрак, так и на обед и ужин.

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Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов красочных, а самое главное, полезных блинов, сделанных с помощью натуральных красителей.

Как приготовить тесто для цветных блинчиков

Для приготовления блинного теста можно использовать любой любимый рецепт. Однако калорийность блюда будет зависеть именно от ингредиентов. Поэтому предлагаем рецепт низкокалорийных и полезных блинов.

Калорийность таких блинов составляет — 156 ккал на 100 г.

Ингредиенты (для 24 блинов):

  • молоко 1% — 400 мл;

  • мука пшеничная — 200 г;

  • мука цельнозерновая — 60 г;

  • вода (кипяток) — 320 мл;

  • белок яичный — 6 шт.;

  • сахар — 1 ч.л.;

  • оливковое масло — 20 г;

  • соль — щепотка.

Тесто для блинов.
Фото Irina Taskova/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Белки яиц взбить до пышной пены.

  2. Добавить соль, сахар, тщательно перемешать.

  3. Затем всыпать пшеничную и цельнозерновую муку, снова немного перемешать.

  4. Влить молоко комнатной температуры, затем оливковое масло, перемешать все до однородной массы.

  5. Помешивая тесто, непрерывно влить в него кипяток. Тесто должно получиться пушистым и нежным.

Допустимая норма блинов — два-три в день. Для начинок лучше выбирать легкие продукты: свежие овощи, зелень, творог, ягоды и фрукты.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Чем заменить красители

Чтобы придать блинчикам яркий цвет, следует взять натуральные разноцветные овощи и ягоды. Например, для красных блинов понадобится свекла, а для оранжевых — морковь.

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Чтобы окрасить десерт в зеленый цвет, нужен шпинат, для желтого цвета — куркума и облепиха, а для фиолетового лакомства следует использовать чернику.

Рецепты цветных блинчиков

Перед приготовлением цветных блинчиков разделите тесто на равные части. Учтите, что натуральные красители не только придадут яркий цвет блюду, но и повлияют на его вкус.

Красные блины

Ингредиенты:

  • свекла — 150 г;

  • тесто для блинов — 150 мл.

Красные блины
Фото Anton Dobrea/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Свеклу натереть на самой мелкой терке.

  2. Из полученной массы отжать сок с помощью сита или марли.

  3. В отдельную емкость вылить тесто для блинов.

  4. Постепенно влить свекольный сок в блинную смесь, перемешать до получения нужного оттенка.

  5. Выпекать блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.

В свекольном соке содержится много железа, поэтому он полезен при анемии. Также напиток необходим при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Оранжевые блины

Ингредиенты:

  • морковь — 150 г;

  • тесто для блинов — 150 мл.

Оранжевые блины
Фото Oksana Chaun/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Самую яркую морковь пропустить через соковыжималку. Процедить сок через марлю.

  2. Постепенно влить морковный сок в тесто для блинов, тщательно перемешать.

  3. На антипригарной сковороде выпекать блины по 15-20 секунд с каждой стороны.

Морковный сок улучшает естественный метаболизм, способствует росту мышц, уменьшает отеки.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Желтые блины

Ингредиенты:

  • ягоды облепихи — 100 г;

  • куркума — 1 ч.л.;

  • тесто для блинов — 150 мл.

Желтые блины на столе
Желтые блины.
Фото Geshas/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Ягоды облепихи измельчить блендером, полученную массу протереть через сито, чтобы избавиться от косточек.

  2. Добавить измельченную облепиху в тесто для блинов, перемешать.

  3. Затем всыпать куркуму, снова все перемешать.

  4. Выпекать желтые блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.

Облепиха содержит витамины С, А и Е, которые необходимы для здоровья кожи. Куркума обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Фиолетовые блины

Ингредиенты:

  • черника — 100 г;

  • вода — 2 ст.л.;

  • тесто для блинов — 150 мл.

Фиолетовые блины
Фото Vesnaandjic/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Чернику измельчить блендером, а затем протереть через сито.

  2. Полученную массу разбавить водой.

  3. Пюре добавить в тесто для блинов, перемешать. Чтобы получить голубой цвет, нужно добавить немного черничной массы, для насыщенного фиолетового потребуется вся смесь.

  4. Выпекать блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.

Черника положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Зеленые блины

Ингредиенты:

  • шпинат — 100 г;

  • вода — 2 ст.л.;

  • тесто для блинов — 150 мл.

Зеленые блины со шпинатом
Фото iko636/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Шпинат мелко нарезать.

  2. Измельчить нарезанный шпинат блендером, добавить воды.

  3. Отжать из полученной массы сок и влить его в тесто для блинов.

  4. Все тщательно перемешать.

  5. Выпекать блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.

Шпинат содержит железо, калий, кальций, магний и марганец — полезные и важные микроэлементы для всего организма.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
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