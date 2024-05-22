Как приготовить цветные блинчики: 5 рецептов с натуральными красителями

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Если хочется удивить гостей или домашних интересными блюдами, которые точно не останутся незамеченными, можно приготовить разноцветные блинчики. Их можно подавать как на завтрак, так и на обед и ужин.

Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов красочных, а самое главное, полезных блинов, сделанных с помощью натуральных красителей.

Как приготовить тесто для цветных блинчиков

Для приготовления блинного теста можно использовать любой любимый рецепт. Однако калорийность блюда будет зависеть именно от ингредиентов. Поэтому предлагаем рецепт низкокалорийных и полезных блинов.

Калорийность таких блинов составляет — 156 ккал на 100 г.

Ингредиенты (для 24 блинов):

молоко 1% — 400 мл;

мука пшеничная — 200 г;

мука цельнозерновая — 60 г;

вода (кипяток) — 320 мл;

белок яичный — 6 шт.;

сахар — 1 ч.л.;

оливковое масло — 20 г;

соль — щепотка.

Фото Irina Taskova/istockphoto.com

Способ приготовления:

Белки яиц взбить до пышной пены. Добавить соль, сахар, тщательно перемешать. Затем всыпать пшеничную и цельнозерновую муку, снова немного перемешать. Влить молоко комнатной температуры, затем оливковое масло, перемешать все до однородной массы. Помешивая тесто, непрерывно влить в него кипяток. Тесто должно получиться пушистым и нежным.

Чем заменить красители

Чтобы придать блинчикам яркий цвет, следует взять натуральные разноцветные овощи и ягоды. Например, для красных блинов понадобится свекла, а для оранжевых — морковь.

Чтобы окрасить десерт в зеленый цвет, нужен шпинат, для желтого цвета — куркума и облепиха, а для фиолетового лакомства следует использовать чернику.

Рецепты цветных блинчиков

Перед приготовлением цветных блинчиков разделите тесто на равные части. Учтите, что натуральные красители не только придадут яркий цвет блюду, но и повлияют на его вкус.

Красные блины

Ингредиенты:

свекла — 150 г;

тесто для блинов — 150 мл.

Фото Anton Dobrea/istockphoto.com

Способ приготовления:

Свеклу натереть на самой мелкой терке. Из полученной массы отжать сок с помощью сита или марли. В отдельную емкость вылить тесто для блинов. Постепенно влить свекольный сок в блинную смесь, перемешать до получения нужного оттенка. Выпекать блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.

Оранжевые блины

Ингредиенты:

морковь — 150 г;

тесто для блинов — 150 мл.

Фото Oksana Chaun/istockphoto.com

Способ приготовления:

Самую яркую морковь пропустить через соковыжималку. Процедить сок через марлю. Постепенно влить морковный сок в тесто для блинов, тщательно перемешать. На антипригарной сковороде выпекать блины по 15-20 секунд с каждой стороны.

Желтые блины

Ингредиенты:

ягоды облепихи — 100 г;

куркума — 1 ч.л.;

тесто для блинов — 150 мл.

Желтые блины. Фото Geshas/istockphoto.com

Способ приготовления:

Ягоды облепихи измельчить блендером, полученную массу протереть через сито, чтобы избавиться от косточек. Добавить измельченную облепиху в тесто для блинов, перемешать. Затем всыпать куркуму, снова все перемешать. Выпекать желтые блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.

Фиолетовые блины

Ингредиенты:

черника — 100 г;

вода — 2 ст.л.;

тесто для блинов — 150 мл.

Фото Vesnaandjic/istockphoto.com

Способ приготовления:

Чернику измельчить блендером, а затем протереть через сито. Полученную массу разбавить водой. Пюре добавить в тесто для блинов, перемешать. Чтобы получить голубой цвет, нужно добавить немного черничной массы, для насыщенного фиолетового потребуется вся смесь. Выпекать блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.

Зеленые блины

Ингредиенты:

шпинат — 100 г;

вода — 2 ст.л.;

тесто для блинов — 150 мл.

Фото iko636/istockphoto.com

Способ приготовления: