Как приготовить цветные блинчики: 5 рецептов с натуральными красителями
Если хочется удивить гостей или домашних интересными блюдами, которые точно не останутся незамеченными, можно приготовить разноцветные блинчики. Их можно подавать как на завтрак, так и на обед и ужин.
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов красочных, а самое главное, полезных блинов, сделанных с помощью натуральных красителей.
Как приготовить тесто для цветных блинчиков
Для приготовления блинного теста можно использовать любой любимый рецепт. Однако калорийность блюда будет зависеть именно от ингредиентов. Поэтому предлагаем рецепт низкокалорийных и полезных блинов.
Калорийность таких блинов составляет — 156 ккал на 100 г.
Ингредиенты (для 24 блинов):
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молоко 1% — 400 мл;
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мука пшеничная — 200 г;
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мука цельнозерновая — 60 г;
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вода (кипяток) — 320 мл;
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белок яичный — 6 шт.;
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сахар — 1 ч.л.;
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оливковое масло — 20 г;
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соль — щепотка.
Способ приготовления:
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Белки яиц взбить до пышной пены.
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Добавить соль, сахар, тщательно перемешать.
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Затем всыпать пшеничную и цельнозерновую муку, снова немного перемешать.
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Влить молоко комнатной температуры, затем оливковое масло, перемешать все до однородной массы.
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Помешивая тесто, непрерывно влить в него кипяток. Тесто должно получиться пушистым и нежным.
Допустимая норма блинов — два-три в день. Для начинок лучше выбирать легкие продукты: свежие овощи, зелень, творог, ягоды и фрукты.
Чем заменить красители
Чтобы придать блинчикам яркий цвет, следует взять натуральные разноцветные овощи и ягоды. Например, для красных блинов понадобится свекла, а для оранжевых — морковь.
Чтобы окрасить десерт в зеленый цвет, нужен шпинат, для желтого цвета — куркума и облепиха, а для фиолетового лакомства следует использовать чернику.
Рецепты цветных блинчиков
Перед приготовлением цветных блинчиков разделите тесто на равные части. Учтите, что натуральные красители не только придадут яркий цвет блюду, но и повлияют на его вкус.
Красные блины
Ингредиенты:
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свекла — 150 г;
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тесто для блинов — 150 мл.
Способ приготовления:
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Свеклу натереть на самой мелкой терке.
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Из полученной массы отжать сок с помощью сита или марли.
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В отдельную емкость вылить тесто для блинов.
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Постепенно влить свекольный сок в блинную смесь, перемешать до получения нужного оттенка.
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Выпекать блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.
В свекольном соке содержится много железа, поэтому он полезен при анемии. Также напиток необходим при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Оранжевые блины
Ингредиенты:
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морковь — 150 г;
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тесто для блинов — 150 мл.
Способ приготовления:
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Самую яркую морковь пропустить через соковыжималку. Процедить сок через марлю.
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Постепенно влить морковный сок в тесто для блинов, тщательно перемешать.
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На антипригарной сковороде выпекать блины по 15-20 секунд с каждой стороны.
Морковный сок улучшает естественный метаболизм, способствует росту мышц, уменьшает отеки.
Желтые блины
Ингредиенты:
-
ягоды облепихи — 100 г;
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куркума — 1 ч.л.;
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тесто для блинов — 150 мл.
Способ приготовления:
-
Ягоды облепихи измельчить блендером, полученную массу протереть через сито, чтобы избавиться от косточек.
-
Добавить измельченную облепиху в тесто для блинов, перемешать.
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Затем всыпать куркуму, снова все перемешать.
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Выпекать желтые блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.
Облепиха содержит витамины С, А и Е, которые необходимы для здоровья кожи. Куркума обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Фиолетовые блины
Ингредиенты:
-
черника — 100 г;
-
вода — 2 ст.л.;
-
тесто для блинов — 150 мл.
Способ приготовления:
-
Чернику измельчить блендером, а затем протереть через сито.
-
Полученную массу разбавить водой.
-
Пюре добавить в тесто для блинов, перемешать. Чтобы получить голубой цвет, нужно добавить немного черничной массы, для насыщенного фиолетового потребуется вся смесь.
-
Выпекать блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.
Черника положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Зеленые блины
Ингредиенты:
-
шпинат — 100 г;
-
вода — 2 ст.л.;
-
тесто для блинов — 150 мл.
Способ приготовления:
-
Шпинат мелко нарезать.
-
Измельчить нарезанный шпинат блендером, добавить воды.
-
Отжать из полученной массы сок и влить его в тесто для блинов.
-
Все тщательно перемешать.
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Выпекать блины на антипригарной сковороде по 15-20 секунд с каждой стороны.
Шпинат содержит железо, калий, кальций, магний и марганец — полезные и важные микроэлементы для всего организма.