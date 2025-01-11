Как правильно жарить бекон, чтобы он был хрустящим: советы шеф-повара
Бекон — это мясной продукт с жировой прослойкой, разрезанный на тонкие ломтики. На прилавках магазина он чаще всего встречается в сыром, соленом и сырокопченом виде. Однако из-за тонкой нарезки и высокого содержания жира приготовить этот продукт довольно сложно. Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым делимся способами приготовления хрустящего бекона.
Что нужно сделать перед приготовлением бекона
Перед жаркой бекона необходимо подготовить весь инвентарь. Если планируете готовить бекон в духовом шкафу, понадобится противень, для жарки на огне — сковорода.
Также нужно заранее позаботиться о бумажных полотенцах и щипцах, которыми будет удобно переворачивать ломтики.
Если используется замороженный бекон, перед приготовлением его нужно разморозить.
Как приготовить хрустящий бекон
На сковороде
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Для начала необходимо замочить бекон в холодной воде на пару минут.
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Затем поставить сухую сковороду на средний огонь, а ломтики мяса обмакнуть бумажным полотенцем.
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После положить на сковороду 3-4 кусочка бекона и сделать огонь чуть ниже среднего.
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Жарить продукт нужно не дольше пяти минут с каждой стороны.
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Потом обернуть ломтики в бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир, а бекон приобрел хрустящую текстуру.
Задача — «выжарить» как можно больше жира, но ни в коем случае не сжечь продукт. Поэтому во время приготовления бекона нужно постоянно переворачивать его. Так он равномерно поджарится с обеих сторон.
Если при жарке выходит слишком много жира, его излишки сливаются в посуду. Если бекон подгорает, нужно уменьшить огонь. Оценить готовность блюда можно по цвету — мясо станет темно-коричневым.
В духовке
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Перед приготовлением нужно разогреть духовку до 200 градусов, достать противень.
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Противень застелить фольгой, разместить полоски бекона параллельно друг другу.
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После отправить блюдо запекаться на десять минут, периодически проверяя готовность.
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Затем нужно вынуть блюдо из духовки и обмакнуть ломтики бумажными полотенцами, чтобы впитать оставшийся жир.
В процессе приготовления проверяйте наличие лишнего жира, если он есть — сливайте его. Также в некоторых печах есть сетка, лучше делать бекон на ней, а под нее ставить противень.
В микроволновой печи
По словам шеф-повара Вячеслава Дегтева, готовить бекон в микроволновой печи не стоит. Он сушится неравномерно, одна сторона становится сухая, а вторая остается еще влажной.
Что сделать, чтобы бекон не скручивался при жарке
По словам шеф-повара Вячеслава Дегтева, есть несколько способов приготовления аккуратных и ровных полосок бекона:
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Заранее замочить продукт в ледяной воде.
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Использовать горячую воду — налить немного кипятка в сковороду или противень сразу после того, как поместили туда бекон.
Как хранить бекон
В морозилке можно хранить свежий, соленый и сырокопченый бекон. При минусовой температуре он хранится до восьми месяцев. Чтобы продлить срок годности, можно использовать вакуумную упаковку. Жареный бекон следует хранить в контейнере, подстелив бумажное полотенце. Приготовленный продукт нужно съесть в течение 3-4 дней.