Как правильно жарить бекон, чтобы он был хрустящим: советы шеф-повара

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Бекон — это мясной продукт с жировой прослойкой, разрезанный на тонкие ломтики. На прилавках магазина он чаще всего встречается в сыром, соленом и сырокопченом виде. Однако из-за тонкой нарезки и высокого содержания жира приготовить этот продукт довольно сложно. Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым делимся способами приготовления хрустящего бекона.

Что нужно сделать перед приготовлением бекона

Перед жаркой бекона необходимо подготовить весь инвентарь. Если планируете готовить бекон в духовом шкафу, понадобится противень, для жарки на огне — сковорода.

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Также нужно заранее позаботиться о бумажных полотенцах и щипцах, которыми будет удобно переворачивать ломтики.

Как приготовить хрустящий бекон

На сковороде

Для начала необходимо замочить бекон в холодной воде на пару минут. Затем поставить сухую сковороду на средний огонь, а ломтики мяса обмакнуть бумажным полотенцем. После положить на сковороду 3-4 кусочка бекона и сделать огонь чуть ниже среднего. Жарить продукт нужно не дольше пяти минут с каждой стороны. Потом обернуть ломтики в бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир, а бекон приобрел хрустящую текстуру.

Если при жарке выходит слишком много жира, его излишки сливаются в посуду. Если бекон подгорает, нужно уменьшить огонь. Оценить готовность блюда можно по цвету — мясо станет темно-коричневым.

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В духовке

Перед приготовлением нужно разогреть духовку до 200 градусов, достать противень. Противень застелить фольгой, разместить полоски бекона параллельно друг другу. После отправить блюдо запекаться на десять минут, периодически проверяя готовность. Затем нужно вынуть блюдо из духовки и обмакнуть ломтики бумажными полотенцами, чтобы впитать оставшийся жир.

В микроволновой печи

По словам шеф-повара Вячеслава Дегтева, готовить бекон в микроволновой печи не стоит. Он сушится неравномерно, одна сторона становится сухая, а вторая остается еще влажной.

Что сделать, чтобы бекон не скручивался при жарке

По словам шеф-повара Вячеслава Дегтева, есть несколько способов приготовления аккуратных и ровных полосок бекона:

Заранее замочить продукт в ледяной воде.

Использовать горячую воду — налить немного кипятка в сковороду или противень сразу после того, как поместили туда бекон.

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Как хранить бекон

В морозилке можно хранить свежий, соленый и сырокопченый бекон. При минусовой температуре он хранится до восьми месяцев. Чтобы продлить срок годности, можно использовать вакуумную упаковку. Жареный бекон следует хранить в контейнере, подстелив бумажное полотенце. Приготовленный продукт нужно съесть в течение 3-4 дней.