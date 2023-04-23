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Сегодня, 13:00

Девушка похудела на 15 кг с помощью гормонов. Врачи прокомментировали диету блогера

Ольга Стрельникова
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Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
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Спортивная девушка показывает пресс.
Фото istockphoto.com

В последнее время ведется много разговоров на тему гормонов. Якобы именно они — виновники лишних килограммов, и проблема решится, если нормализовать гормональный фон. Так ли это на самом деле, разбирались с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Рустемом Садыковым и нутрициологом, эндокринологом, членом Российской ассоциации эндокринологов Артемом Тужиковым.

Как при помощи гормонов худела блогер

В своем видеоблоге Лиза Ермилова рассказывает, как всего за пару месяцев похудела с 70 до 55 кг. Такой стремительный сброс веса девушка объясняет особым стилем питания, который, по ее словам, построен на контроле гормонов, а именно:

  • инсулина (сахар в крови и его избытки, запасаемые в жир);

  • кортизола (гормон стресса, повышающий сахар в крови и мешающий похудению);

  • самототропного гормона (гормон роста, помогающего худеть);

  • грелина (гормон, повышающий аппетит);

  • лептина (гормон, нейтрализующий аппетит).

Инсулин

Весь лишний «сахар» этот гормон отправляет в запас — в жировые клетки адипоциты. Чтобы держать под контролем инсулин, который повышается каждый раз, как в организм попадают быстрые углеводы (например, шоколад), девушка отказалась не только от лишних сладостей, но и от перекусов, к которым можно отнести и дробное питание (часто и маленькими порциями). Все это, по ее мнению, провоцирует аппетит.

Теперь Лиза ест полноценно два раза в день и может позволить себе не считать калории.

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Кортизол

Кортизол повышается каждый раз, когда мы испытываем стресс. Это могут быть не только эмоциональные переживания, но и любой физический дискомфорт для организма (например, недосып). При всплеске кортизола в крови повышается сахар, соответственно, снижается чувствительность к инсулину, его нужно все больше. А значит, и жировые запасы увеличатся. К тому же, в стрессе организм не настроен расставаться с уже имеющимися отложениями жира.

Чтобы уменьшить количество кортизола, Лиза включила в рацион ферментированные продукты (квашеная капуста и бобы), витамины группы В (неактивные пищевые дрожжи) и омега-3.

Жареная рыба.
istockphoto.com

Соматотропный гормон

Гормон роста вырабатывается активно только в определенное время — примерно в период с 23.00 до 1.00 ночи. Поэтому девушка внесла коррективы в свой режим дня, чтобы иметь хороший сон и соответствующую выработку соматотропного гормона, который «помогает худеть во сне» — так говорит блогер.

Независимо от темы похудения — эта рекомендация полезна для здоровья. Также, как и умеренные физические нагрузки, о которых в ролике говорит Лиза.

Грелин и лептин

Диеты и дробное питание повышают грелин и аппетит. Чтобы нормализовать последний, Лиза добавляет в рацион большое количество клетчатки в виде овощей и гранулированных отрубей. В салаты она добавляет не только огурцы, помидоры, перец и зелень, но и полезные жиры — льняное масло, орехи, семечки. Салат дополняется белком (это основа каждого приема пищи). Поскольку блогер не ест мясо, она употребляет сыр тофу.

Важное замечание от блогера — не путать жажду с голодом и пить достаточное количество воды. На этом рекомендации девушки заканчиваются.

Девушка пьет воду из бутылки.
istockphoto.com

Как это работает на самом деле

В действительности ничего необычного в ролике не происходит, кроме подмены понятий. Девушка, скорее, рассказывает о том, как борется с инсулинорезистентностью, избегая перекусов и лишних сахаров, и это истинно верный способ сбросить вес.

Гормоны — это результат деятельности эндокринной системы. Их пики и работа полностью адаптируются под режим человека, но общая суточная концентрация все равно остается одинаковой.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
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Инсулинорезистентность — процесс или состояние организма, при котором клетки требуют все большего и большего объема инсулина для обработки глюкозы. Возникает этот процесс из-за постоянного повышения уровня сахара в крови.

Инсулин вырабатывается тогда, когда мы потребляем сахар. Как только он попал в кровь, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который должен эту «быструю энергию» унести в клетки. Когда клеткам сахар уже не нужен, они «закрываются», а организм в ответ вырабатывает все больше и больше инсулина, подозревая, что проблема в недостатке гормона. Тогда инсулин «уносит» глюкозу в жир, и мы начинаем толстеть — чаще всего в области живота, то есть происходит висцеральное ожирение.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Справиться с кругом инсулинорезистентности можно, сократив количество углеводов, особенно простых. Для этого не нужно от них полностью отказываться, достаточно убрать из рациона именно высоко сахаристые продукты:

  • сладкие овощи;

  • фрукты;

  • мучные продукты;

  • промышленные сладости.

Конечно, их можно также сделать частью рациона, не ограничивая себя ни в чем. Например, добавлять черный шоколад еженедельно в обеденный прием пищи. Или подобрать цельнозерновые мучные продукты для завтрака. Главное, отказаться от лишнего. Об этом и рассказывает девушка — об отсутствии перекусов.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Питание два раза в день подойдет не всем. Так, при заболеваниях желчного пузыря, гастритах и некоторых других заболеваниях рацион должен быть дробным. Но при этом важно не перекусывать сладостями. Дополнительный прием пищи, например, может включать пару яиц и редиску, то есть белок и овощи.

Тосты с авокадо и яйцом.
istockphoto.com

Что касается кортизола, он действительно снижает чувствительность клеток к инсулину и повышает уровень сахара в крови. Но кортизол — это не зло:

  • повышенный кортизол с утра помогает быстро проснуться;

  • при высокоинтенсивных нагрузках он улучшает результаты.

Со стрессом действительно нужно бороться. Но особенно важно, как мы реагируем на стресс — от этого и зависит уровень кортизола.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Все принципы питания, перечисленные в ролике блогера — простые истины, которые не то чтобы контролируют гормоны, но действительно помогают снизить вес здоровым образом. Но важно помнить, что на вес и здоровье влияют индивидуальные особенности: не все могут нормально переварить и усвоить соевые бобы, кукурузу, батат или авокадо. Поэтому следует прислушиваться к своему организму и наблюдать за его реакциями.

Как подобрать идеальную диету. Блогер пробовала «идеальные диеты» в течение недели. Удалось ли ей похудеть?

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