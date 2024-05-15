Как отличить натуральный мед от подделки: 6 простых способов
Мед — это натуральный продукт, который славится своей пользой. Однако на практике даже самый качественный мед может содержать примеси и консерванты. Заметить невооруженным глазом их не получится, но есть несколько методов, которые помогут выявить подделку.
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк рассказываем о шести простых способах, которые помогут обнаружить поддельный мед в домашних условиях.
Из чего состоит мед
Мед состоит из природных сахаров: сахарозы (80%), фруктозы, глюкозы, а также воды. Продукт богат почти всеми полезными веществами, особенно витамином С и полифенолами.
Производят мед медоносные пчелы. Они собирают нектар растений и трав в период цветения, частично переваривают его, обогащают ферментами и распределяют по сотам. Затем из меда выпаривается лишняя влага, идет процесс «созревания», он начинает густеть. Получившаяся масса и есть натуральный мед.
Насекомые собирают полезные вещества у флоры, обогащают ими мед. Поэтому человеку важно не вмешиваться в данный процесс, иначе сладость потеряет ценные свойства.
Как подделывают мед
Натуральный мед должен соответствовать требованиям, прописанным в ГОСТе:
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По внешнему виду — жидкий либо частично кристаллизованный.
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Запах — выраженный, приятный, без посторонних ароматов и примесей.
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Доля воды — не более 20%.
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Содержание сахаров — не менее 65%.
Не допускаются механические и инородные примеси, а также брожение.
Однако риск выбрать поддельный мед, который полностью отличается по составу от натурального, крайне низок. Часто производители хитрят еще на стадии «созревания» продукта — указывают лживые сведения на этикетках.
Какие способы подделки меда существуют:
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Неверное место происхождения. Например, производители указывают ложный регион сбора и производства (чаще всего — Республику Алтай или Башкирию).
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Незрелый продукт. Этот мед выкачали из сот раньше положенного срока. Его товарные характеристики уже не соответствуют стандартам качества — процент влаги превышает требуемые 20%.
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Смешивание разных видов меда. Иногда в более дорогие сорта меда добавляют дешевые аналоги. Например, к липовому добавляют подсолнечный мед.
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Разбавление продукта. Чтобы увеличить объем продукции, недобросовестные производители могут разбавлять мед водой, крахмалом, мукой и пр.
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Искусственный мед. Он не имеет ничего общего с натуральным, так как его синтезировали. Производят его из сахарного сиропа с добавлением синтетических или пищевых красителей и ароматизаторов.
Один из способов подделки меда — подкармливание пчел сахарным сиропом. Однако о пользе такого продукта речи быть не может.
6 способов, как отличить натуральный мед от подделки
Оценить внешний вид
По консистенции мед не должен быть мутным, с осадком или расслаиваться. Категорически не допускается содержание животных остатков или иных элементов.
Аромат натуральной сладости не имеет посторонних запахов, а вкус не должен отдавать кислым или карамелью.
Если увидели засахаренный мед, не пугайтесь. Это вариант нормы. Но следите, чтобы не было крупного или маслообразного осадка.
Проверить вязкость
Натуральный мед имеет тугую и сиропообразную консистенцию. Чтобы проверить вязкость продукта, нужно:
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Взять ложку и обмакнуть ее в мед.
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Поднять на небольшое расстояние от тарелки.
Качественный мед будет непрерывно стекать и образовывать горочку. Поддельный сразу же растечется по тарелке.
Растворить в воде
Натуральный мед высокого качества плохо растворяется в воде. Достаточно набрать чайную ложку меда и опустить ее в стакан с теплой водой.
Сладость осядет на дно. Чтобы мед смешался с жидкостью, его нужно размешать. Вода станет мутноватой.
Если на дно стакана выпал медовый осадок белого цвета, значит, в продукте были примеси.
Поддельный мед легко растворяется в воде, даже не нужно его размешивать.
Смешать с уксусом
Некоторые пчеловоды добавляют в мед мел. Он увеличивает количество продукции. Чтобы определить наличие мела, достаточно смешать ложку меда с парой капель уксуса и воды. Если смесь начнет набухать, пениться, значит, продукт фальсифицирован.
Проверить с помощью йода
Капля йода поможет определить наличие крахмала в меде. Как это сделать:
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Взять стакан негазированной воды и растворить в ней каплю йода.
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Добавить чайную ложку меда.
Если вода окрасится в синий цвет, значит, в сладости есть крахмал.
Проверить с помощью огня
Проверка огнем проводится для определения лишней влаги в продукте. Следует взять свечу и окунуть ее фитиль в мед, затем поджечь (если нет свечи, подойдет обычный ватный диск).
Если пламя легко разгорелось, то содержание воды нормальное. Случай, когда фитиль издает треск и не загорается, говорит о наличии лишней влаги.
Такой тест не говорит об отсутствии каких-либо других примесей.
Тем не менее самую точную информацию о качестве меда может дать только лабораторный тест. Обычно его результаты должны быть у продавца. Но при желании отправить мед на проверку можно самостоятельно. Как правило, стоимость такого исследования начинается от 500 рублей.
Срок проведения ветсанэкспертизы не должен превышать 10 календарных дней с момента поступления проб в лабораторию и трех часов с момента получения результатов лабораторных исследований.
Как выбрать мед
Выбрать качественный мед довольно просто, важно знать несколько правил:
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Внимательно изучите этикетку. Прочтите весь состав, в натуральном продукте будет указан единственный ингредиент — мед. Если в описании присутствует упоминание ароматизаторов и красителей, стоит подумать. Также посмотрите на дату изготовления.
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Проведите визуальную оценку. Мед должен быть жидким. Возьмите баночку и покрутите ее, качественный продукт будет медленно стекать от одной стенки к другой.
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Запросите сертификаты (ВСД). Продавец должен предоставить лабораторные исследования продукции, паспорт пасеки и акт ветеринарной проверки.
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Попробуйте мед. Кислинка, карамельный привкус или химический вкус говорят о плохом качестве сладости.