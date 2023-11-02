Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 06:00

Как открыть вино без штопора: 3 способа

Мария Сальникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка наливает красное вино в бокал.
Фото istockphoto.com

В начале года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз напомнила, что безопасной дозы алкоголя не существует. Опасны не только крепкие напитки, но и то же вино: во всех них содержится этанол, который приводит к многочисленным заболеваниям.

Но даже у тех, кто обычно вообще не пьет, порой в жизни случается бокальчик вина. Как минимум, для какого-нибудь рецепта. В случае, если под рукой нет открывашки или штопора, есть несколько других способов открыть бутылку.

Чем опасна алкогольная зависимость. 5 признаков, что вам пора отказаться от алкоголя

Как открыть вино без штопора

Использование рычага

До изобретения самовытяжного штопора с ручками откупорить бутылку вина было непросто. Исторически штопор — это просто стальной винт, который вкручивался в пробку. Поэтому винтовую часть можно заменить любым острым предметом, способным проткнуть пробку. С обратной стороны предмет должно быть удобно держать в руке, чтобы вытянуть острие вместе с пробкой. Проще всего использовать столовый узкий нож, вилку, ножницы. Менее удобны ключи и шпильки.

Нож (или другой предмет) нужно достаточно глубоко вставить в пробку, а затем попробовать вытащить ее. Недостаток этого способа в том, что лезвие может выскочить из пробки.

Также можно попробовать вращать предмет так, чтобы вместе с ним прокручивалась пробка. Тогда, при удачном раскладе, она выскочит из бутылки.

Фото Steve Johnson/Unsplash

Продвинутый уровень обоих вариантов рычажного способа — использование самореза (это острый винт, покрытый резьбой до самой шляпки). Саморез нужно вкрутить в пробку достаточно глубоко, а затем подцепить пассатижами и вытащить.

Что будет с&nbsp;организмом в&nbsp;первые дни после полного отказа от&nbsp;алкоголя. Что будет с организмом в первые дни после полного отказа от алкоголя

Проталкивание пробки внутрь

Этот способ стоит попробовать тем, у кого не получился предыдущий вариант.

Для того, что протолкнуть пробку, нужно взять достаточно крепкий предмет: рукоятку ножа, черенок вилки или ложки, твердый карандаш. Затем плотно приставить его к центру пробки и надавить. Пробка должна провалиться внутрь бутылки.

Стоит учитывать, что такой способ годится для большой компании, способной за вечер выпить всю бутылку вина. Иначе, во-первых, встанет вопрос о том, чем ее закупорить, во-вторых, вкус настоявшейся пробки не лучшим образом скажется на вине.

Разрезание пробки

Этот способ менее хорош, чем предыдущие, поскольку пробка может раскрошиться на мелкие части, которые будут плавать в напитке. Подходит тем, у кого не получилось ни выкрутить пробку, ни протолкнуть ее внутрь.

Фото istockphoto.com

Нужно вооружиться достаточно острым ножом, понемногу разрезать пробку на небольшие куски и вынуть их по частям.

При благоприятном раскладе уже после первых вытащенных кусков удастся все-таки подцепить остатки пробки и вынуть уже целиком.

Сырами не&nbsp;стоит запивать алкоголь. 8 продуктов и напитков, с которыми нельзя сочетать алкоголь

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Военные США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске из-за аномалии
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Небензя призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить кровопролитие
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокос: польза и вред для организма
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости