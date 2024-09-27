Как правильно варить говядину: секреты приготовления от шеф-повара

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Говядину используют во многих блюдах. С ней готовят супы, вторые блюда, холодные закуски, салаты и сэндвичи. О том, как правильно выбрать и варить говядину, рассказываем вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым.

Как выбрать говядину для варки

Приобрести говядину можно как в свежем, так и в замороженном виде. При выборе мяса необходимо обращать внимание на его внешний вид и запах. Свежий продукт должен быть гладким и влажным на ощупь, светло-красного или темно-бордового оттенка. После надавливания пальцем свежая и качественная говядина должна принимать прежнюю форму, а при разрезе выделять сок алого цвета.

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При выборе замороженного мяса нужно посмотреть на цвет. Качественная говядина будет сероватого цвета, а при надавливании на ее поверхности остается ярко-красное пятно. Проверить качество мороженого мяса можно дома. Необходимо проткнуть его горячим ножом и понюхать лезвие. Запах должен быть нейтральным, без кислоты и других посторонних ароматов.

Секреты приготовления

Чтобы говядина получилась мягкой и вкусной, шеф-повар делится несколькими хитростями ее приготовления:

Для салата с вареной говядиной следует выбирать окорока без прожилок: их легко резать на небольшие куски. Для бульона на кости подходят передние ноги, без кости — огузок из тазобедренного отруба.

Перед приготовлением замороженную говядину необходимо разморозить — оставить в холодильнике на несколько часов. Либо можно обдать ее кипятком, чтобы убрать посторонние запахи.

Размороженное или охлажденное мясо нужно промыть под проточной водой комнатной температуры.

Резать говядину следует на отдельной разделочной доске.

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Чтобы говядина приготовилась быстрее, ее можно разрезать на небольшие кусочки одинакового размера.

Варить говядину необходимо на небольшом огне. Мясо будет готовиться медленно, но сохранит сочность и вкус.

Сколько варить говядину

По словам эксперта, варится говядина около двух-двух с половиной часов. Если ее не разморозить, время варки увеличится. Чтобы убедиться в готовности мяса, его следует достать из бульона и проткнуть ножом. Если сок почти прозрачный и без розового оттенка, говядина готова.

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Как варить говядину в кастрюле

Налить в кастрюлю воды и довести ее на максимальном огне до кипения. Затем поместить в нее говядину, вода должна полностью покрывать мясо. Если вода будет выкипать во время варки, следует ее добавить. В процессе приготовления снять пенку, образующуюся на поверхности, а после убавить огонь до самого медленного. Добавить соль, лавровый лист и специи, лук и морковь — по желанию. Накрыть крышкой и варить говядину до готовности.

Как варить говядину в мультиварке

Нарезать говядину на небольшие и одинаковые по размеру кусочки. Положить в чашу мультиварки мясо и залить его прохладной водой. Включить режим «Тушение». После закипания удалить пену, добавить соль, душистый перец и лавровый лист. Закрыть крышку и оставить говядину вариться еще на полтора часа. После проверить готовность мяса, при необходимости оставить его вариться еще на 20-30 минут.

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Приготовить говядину в мультиварке можно и на пару:

Нарезать говядину и в отдельной емкости смешать мясо, соль и специи по вкусу. Добавить воду в чашу мультиварки и включить режим «Пароварка» на 20-30 минут. Выложить говядину со специями в специальную емкость мультиварки для приготовления на пару, установить ее и закрыть крышку. Довести говядину до готовности.

Как хранить говядину после приготовления

Готовая говядина хранится в морозилке или холодильнике. При комнатной температуре ее лучше не оставлять дольше чем на два часа после приготовления.

Хранится готовое мясо: