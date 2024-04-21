8 способов сократить количество калорий, не считая их
Похудение — довольно сложный, а иногда и эмоционально изнурительный процесс. Многие диетологи, нутрициологи, фитнес-тренеры твердят, что без подсчета калорий похудеть просто невозможно. Действительно, для сброса лишних килограммов нужно создать дефицит получаемой энергии. Без подсчета сделать это довольно сложно, но вполне реально.
Вместе с врачом, нутрициологом Екатериной Стасюк собрали восемь полезных лайфхаков, которые помогут сократить количество калорий без их подсчета.
Пить больше воды
Часто человек принимает обезвоживание за чувство голода и идет к холодильнику. Поэтому очень важно соблюдать водный баланс и выпивать суточную норму воды. Рекомендуется пить 30 мл жидкости на 1 кг веса.
Если перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды, то получится съесть меньше еды. Это простой и безопасный лайфхак.
Заменить рафинированные продукты на цельнозерновые
Шлифованный рис, обычный хлеб, выпечка, сладости — все эти продукты содержат много калорий, но минимум витаминов и клетчатки.
Что нельзя сказать о цельнозерновых продуктах. В них много полезных микроэлементов и клетчатки, которая благоприятно воздействует на работу кишечника и дарит долгое чувство сытости.
Но и слишком увлекаться цельнозерновыми продуктами не стоит. Оптимальная норма круп и макарон — 60 г в день, хлеба — 100-150 г.
Перейти на черный кофе
Капучино с карамельным сиропом на пользу фигуре не пойдет. А вот сам кофеин — отличный помощник в похудении. Содержащаяся в нем хлорогеновая кислота замедляет усвоение углеводов и ускоряет сжигание жира.
Если черный кофе без сахара не по душе, можно заменить его на обычный зеленый чай — он нормализует обменные процессы в организме.
Отказаться от алкоголя
Спиртное — это жидкость, которая воспринимается организмом как еда. Любая порция алкоголя содержит не меньше 100 ккал. Кроме того, бокал чего-то горячительного всегда сопровождается какой-нибудь вкусной и совсем не полезной едой.
Алкоголь не только приводит к набору веса, но и замедляет любой процесс похудения. Ухудшает силовые показатели, негативно сказывается на работе всего организма.
Выбирать легкие соусы
Многие блюда часто имеют в составе разные соусы, которые совсем не полезны для фигуры.
Поэтому следует найти оптимальную альтернативу: майонез заменить на нежирную сметану или греческий йогурт, к макаронам добавить томатную пасту, а не сливочный соус, салаты заправлять оливковым маслом с лимонным соком. Про готовые соусы из магазина следует забыть.
Даже в полезных соусах важна мера. Для средней миски салата будет достаточно 25-30 г сметаны или греческого йогурта.
Использовать кулинарные спреи
Масло, особенно сливочное, — коварный продукт, который способен сильно увеличить калораж любого блюда. Вместо него следует использовать антипригарные кулинарные спреи. Так, один флакон (350 мл) заменит два-три литра обычного подсолнечного масла.
Пользоваться правилом тарелки
Во время каждого приема пищи половину тарелки должны занимать некрахмалистые овощи, например морковь, свекла, брокколи, помидоры, огурцы, зелень.
Оставшуюся часть нужно разделить пополам и поместить в одну высокобелковые продукты, а в другую — сложные углеводы, например булгур.
В овощах намного меньше калорий, чем в зерновых продуктах. Положите на тарелку 50% овощей и 25% зерновых — так вы уменьшите калорийность без необходимости подсчитывать ее.
Отдать предпочтение маленьким упаковкам
Если отказаться от чипсов, конфет или шоколадок совсем не получается, то следует покупать «запрещенку» в маленьких упаковках. Так можно съесть на 500 ккал меньше, и не будет соблазна полакомиться чем-то вредным снова.