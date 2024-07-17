Как готовить холодные супы: интересные рецепты от шеф-повара

Лето — отличное время, чтобы попробовать разные сезонные блюда, например холодные супы. Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде, подобрал несколько интересных рецептов. Но каждый из них сытный, ароматный и очень освежающий.

Гаспачо с клубникой

Холодный испанский суп, который готовят из протертых свежих овощей. Основа гаспачо — помидоры, поэтому блюдо получается не только освежающим, но и очень ароматным, с легкой томатной пряностью. Попробуйте необычную вариацию холодного супа — добавьте в него клубнику.

Ингредиенты:

спелые томаты — 8 шт. (или консервированные в собственном соку помидоры — 500 г);

сладкий красный перец — 4 шт.;

клубника — 400 г;

огурцы — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 30 г;

красная луковица небольшого размера — 1 шт.;

лайм — 1/2;

зеленый базилик — 15 г;

бальзамический уксус — 30 г;

черный перец, соль, уксус — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Anastasia Dobrusina

Способ приготовления:

Запечь сладкие перцы целиком в духовке в режиме конвекции при 230-240 °C до почернения кожицы. Переложить печеные овощи в миску и накрыть пищевой пленкой, чтобы создать паровую баню. Почистить огурцы. Нарезать томаты, огурцы и красный лук. Почистить чеснок и измельчить его под прессом. Промыть клубнику, удалить хвостики и мелко нарезать ягоды. Очистить остывшие перцы от кожуры и семечек, нарезать на части. Выложить перцы в блендер вместе с другими подготовленными ингредиентами и сделать пюре. Если консистенция получается неоднородной, дополнительно перетереть массу через сито. Добавить в протертую смесь оливковое масло, сок половины лайма и уксус. Посолить, поперчить и перемешать суп. Перед подачей дать гаспачо постоять в холодильнике минимум четыре часа. Если суп получится густым, разбавить его холодной водой до желаемой консистенции. Если вы взяли сочные огурцы, помидоры и клубнику, блюдо может получиться жидким. Подать гаспачо с зеленым базиликом, маленькими кубиками испанского хамона и хрустящими гренками из пшеничного хлеба.

Холодник

Среди летних супов русской кухни есть не только окрошка, но и свекольник, или, как его еще называют, холодник. Основной ингредиент этого блюда — свекла.

Ингредиенты:

свекла — 600 г;

яйца — 4 шт.;

огурец — 350 г;

кефир — 1,5 л;

укроп — 1,5 пучка;

зеленый лук — 60 г;

соль и перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/tbralnina

Способ приготовления:

Вымыть свеклу, завернуть каждый плод в фольгу и запекать час-полтора в духовке при температуре 200 °C. Чтобы понять степень готовности, проткнуть клубни вилкой: если она проходит легко, то свеклу можно доставать. Пока свекла в духовке, сварить яйца вкрутую. Для этого они должны находиться в кипящей воде 7-8 минут. После залить их холодной водой, так они быстрее остынут и будут лучше чиститься. Почистить и нарезать яйца мелким кубиком. Чтобы они не раскрошились, нужно предварительно подержать нож несколько секунд в ледяной воде. Дать свекле остыть, а затем очистить от кожуры и натереть на средней терке. Помыть огурцы, срезать с них кожуру и натереть на терке. Нашинковать лук, смешать его с солью в отдельной миске. Готовые ингредиенты отправить в кастрюлю, хорошо перемешать и залить кефиром. Посолить и поперчить. Если кефир слишком густой, можно разбавить его водой. Отправить свекольник в холодильник на час-полтора, чтобы он успел настояться и приобрести более плотный и насыщенный вкус. В холодник можно добавить колбасу или ветчину, пропорции подбирайте по вкусу. При подаче украсьте блюдо веточкой укропа или половинкой яйца.

Вишисуаз

Предлагаем ненадолго перенестись в Париж и приготовить вишисуаз с луком пореем. У него легкий сливочный вкус и кремовая текстура. Подайте блюдо охлажденным — оно отлично подойдет для летнего рациона.

Ингредиенты:

куриный бульон или простая вода — 500 мл;

сливочное масло — 50 г;

тимьян — 2 г;

лук репчатый белый — 60 г;

белая часть лука порея — 200 г;

стебель сельдерея — 60 г;

чеснок — 12 г;

картофель — 200 г;

сметана 20%-ная — 185 г;

зеленый лук — 2 ст. л.

Фото istockphoto.com/wmaster890

Способ приготовления:

Накрошить репчатый лук, лук порей, а чеснок пропустить через пресс. Очистить картофель от кожуры и нарезать мелким кубиком. В сотейнике с толстым дном растопить сливочное масло. Как только оно зашипит, отправить туда весь лук, тимьян и чеснок. Периодически помешивая, томить ингредиенты на среднем огне, пока лук не станет нежно-золотистым. Для лучшего эффекта сотейник можно прикрыть крышкой или закрыть лук листом фольги, оставив щели у бортиков. Когда лук приготовится, добавить к нему картофель и хорошо перемешать. Влить в сотейник бульон или воду. Варить до тех пор, пока картофель не станет мягким — это можно легко проверить обычной вилкой. Снять суп и пробить блендером, постепенно добавляя сметану. Консистенция должна быть мягкой, светлой и однородной, как сливки 20%-ной жирности. Если суп густой, можно добавить немного воды или бульона. Посолить и поперчить суп на свой вкус. Подавать вишисуаз с нашинкованным зеленым луком, французскими гренками и слайсами зрелого твердого сыра.

Холодный суп с авокадо

Если на улице больше 30 °C, а дома нет кондиционера, стоять долго у плиты точно не захочется. Выручит в такой ситуации зеленый суп-пюре из авокадо, огурца и шпината — настоящий витаминный заряд. Блюдо не требует термической обработки, так что на готовку уйдет всего 10-15 минут.

Ингредиенты:

авокадо хасс — 2 шт.;

огурцы — 4 шт.;

лимон — 1/2 шт.;

шпинат — 70 г;

свежий базилик и петрушка — по 20 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/wmaster890

Способ приготовления: