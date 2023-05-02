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Питание и еда

Сегодня, 13:45

Чем полезна гречневая лапша? 5 причин добавить ее в рацион

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Гречневая лапша в тарелке
Фото Istockphoto/GMVozd

Гречневая лапша, также известная как лапша соба, — традиционное японское блюдо из гречневой муки. Это популярная альтернатива лапше на основе пшеницы.

Чем полезна гречневая лапша

Низкий гликемический индекс. Это означает, что она выделяет сахар в кровоток медленнее, чем продукты с высоким гликемическим индексом. Это может помочь отрегулировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета.

Высокое содержание белка. Гречневая лапша — хороший источник растительного белка, который важен для построения и восстановления тканей организма.

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Большое количество клетчатки. Она помогает регулировать пищеварение и способствует ощущению сытости.

Отсутствие глютена. Это делает лапшу отличным вариантом для людей с непереносимостью глютена или целиакией.

Большое количество питательных веществ. Гречневая лапша богата питательными веществами, такими как магний, марганец и фосфор, которые важны для здоровья костей и выработки энергии.

Вареная гречневая лапша
Istockphoto/zepp1969

В чем вред гречневой лапши

Высокое содержание натрия. Некоторые сорта гречневой лапши промышленного производства могут содержать большое количество натрия, что способствует повышению кровяного давления и появлению других проблем со здоровьем.

Методы обработки. Некоторые производители могут добавлять в гречневую лапшу рафинированную муку или другие добавки, что снижает ее пищевую ценность и способствует негативным последствиям для здоровья.

Возможность заражения. Гречневая лапша часто перерабатывается на предприятиях, которые также перерабатывают пшеницу, что может привести к перекрестному загрязнению и потенциальному воздействию глютена.

Как и в случае с любой едой, в употреблении гречневой лапши важна умеренность. Важно выбирать высококачественные варианты с минимальной обработкой и добавлять другие питательные продукты, чтобы обеспечить сбалансированный рацион.

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Польза и вред
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