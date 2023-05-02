Чем полезна гречневая лапша? 5 причин добавить ее в рацион
Гречневая лапша, также известная как лапша соба, — традиционное японское блюдо из гречневой муки. Это популярная альтернатива лапше на основе пшеницы.
Чем полезна гречневая лапша
Низкий гликемический индекс. Это означает, что она выделяет сахар в кровоток медленнее, чем продукты с высоким гликемическим индексом. Это может помочь отрегулировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета.
Высокое содержание белка. Гречневая лапша — хороший источник растительного белка, который важен для построения и восстановления тканей организма.
Большое количество клетчатки. Она помогает регулировать пищеварение и способствует ощущению сытости.
Отсутствие глютена. Это делает лапшу отличным вариантом для людей с непереносимостью глютена или целиакией.
Большое количество питательных веществ. Гречневая лапша богата питательными веществами, такими как магний, марганец и фосфор, которые важны для здоровья костей и выработки энергии.
В чем вред гречневой лапши
Высокое содержание натрия. Некоторые сорта гречневой лапши промышленного производства могут содержать большое количество натрия, что способствует повышению кровяного давления и появлению других проблем со здоровьем.
Методы обработки. Некоторые производители могут добавлять в гречневую лапшу рафинированную муку или другие добавки, что снижает ее пищевую ценность и способствует негативным последствиям для здоровья.
Возможность заражения. Гречневая лапша часто перерабатывается на предприятиях, которые также перерабатывают пшеницу, что может привести к перекрестному загрязнению и потенциальному воздействию глютена.
Как и в случае с любой едой, в употреблении гречневой лапши важна умеренность. Важно выбирать высококачественные варианты с минимальной обработкой и добавлять другие питательные продукты, чтобы обеспечить сбалансированный рацион.