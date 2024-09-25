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Дубайский шоколад: что это и почему популярен, польза и вред, как приготовить
Питание и еда

Сегодня, 13:30

5 мин.

Дубайский шоколад: польза и вред лакомства, о котором все говорят

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог
Дубайский шоколад
Фото Ildar Imashev/istockphoto.com
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В Интернете все большую популярность набирает новый десерт — дубайский шоколад. Сладкие плитки с необычной хрустящей начинкой пробуют звезды и блогеры, а кондитеры спешат поделиться рецептом лакомства.

Какой шоколад полезнее. Шоколад: польза и вред

Что же из себя представляет дубайский шоколад и в чем его польза и вред, рассказываем вместе с нутрициологом Екатериной Гузман.

Что такое дубайский шоколад

Дубайский шоколад — это десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой и/или кунжутной пасты. Точно сказать, кому изначально принадлежала идея совместить такие ингредиенты, сложно. Сладость сейчас в большой моде во всем арабском мире, хотя раньше ее можно было заказать только из Дубая. Видимо, поэтому за десертом и закрепилось такое название.

Дубайский шоколад
Фото fixdessertchocolatier, соцсети

Также для для приготовления сладости используют молочный шоколад, сверху плитку украшают фисташками или другими вкраплениями. В хрустящее лакомство могут добавить ореховые масла.

Дубайский шоколад приторно-сладкий на вкус, как и многие восточные сладости.
Екатерина Гузман
Нутрициолог

Почему дубайский шоколад стал так популярен

Впервые о дубайском шоколаде узнали благодаря вирусному ролику из TikTok. Еще в 2021 году его разместила популярный блогер, которая с удовольствием ела на камеру десерт. Видео посмотрели 56 миллионов пользователей социальной сети.

Шоколад: какой полезнее. Какой шоколад полезнее: темный, молочный или белый? Объясняет нутрициолог

По словам нутрициолога, росту популярности дубайского шоколада в 2024 году поспособствовали блогеры, которые стали снимать все больше видеороликов с десертом. Не последнюю роль сыграли его дороговизна и недоступность, так как поначалу шоколад можно было заказать только из-за рубежа. Сейчас многие рестораны начали вводить в меню блюдо из вирусных роликов, но готовят его по «авторским» рецептам, а цена шоколада переваливает за 1000 рублей.

Дубайский шоколад — это результат идеального маркетинга, а не уникальных вкусовых качеств.
Екатерина Гузман
Нутрициолог

Также эксперт отметила, что дубайский шоколад может понравиться не всем. На рынке есть много других достойных и более полезных десертов. Сейчас сладость многие пробуют скорее из любопытства, поскольку о ней много говорят.

Польза и вред дубайского шоколада

Дубайский шоколад — это прежде всего десерт, которым не стоит увлекаться. В 100 г продукта содержится:

  • белки — 7 г,

  • жиры — 36 г,

  • углеводы — 51 г,

  • энергетическая ценность — 563 ккал.

Благодаря ингредиентам — сливочному маслу, тесту катаифи, фисташковой пасте и молочному шоколаду — дубайский шоколад хорошо утоляет голод, но не на длительное время.

Дубайский шоколад
Фото fixdessertchocolatier, соцсети

К несомненному плюсу заграничного десерта нутрициолог отнесла прилив положительных эмоций. Ведь любой шоколад стимулирует нервную активность в тех областях мозга, которые отвечают за удовольствие. Также сладость снижает стресс и поднимает настроение.

Однако увлекаться дубайским шоколадом не стоит, это грозит серьезными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Допустимая суточная норма — 20-30 г.

Это калорийный десерт. При чрезмерном употреблении он приведет не только к набору лишнего веса, но и кариесу, повышению риска заболеваний сердца и сосудов.
Екатерина Гузман
Нутрициолог

Кроме того, дубайский шоколад содержит огромное количество сахара, избыток которого приводит к скачкам глюкозы. Поэтому если съесть целую плитку, эйфория от сладости быстро сменится усталостью и сонливостью.

Также при приготовлении зарубежного лакомства используется молочный шоколад. Некоторые его сорта содержат слишком много кофеина и могут вызвать бессонницу либо мигрень, а у детей — гиперактивность.

Сахар и жир, которые присутствуют в дубайском шоколаде, могут вызвать пищевую зависимость. Это приведет к перееданию и инсулинорезистентности, а впоследствии — к сахарному диабету.
Екатерина Гузман
Нутрициолог

Как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях

Ингредиенты

  • молочный шоколад — 400 г

  • сливочное масло/масло гхи — 40 г

  • тесто катаифи — 150 г

  • фисташковая паста — 150 г

  • кунжутная паста — 100 г

  • фисташки — для украшения

Дубайский шоколад
Фото fixdessertchocolatier, соцсети

Способ приготовления

  1. На водяной бане либо любым другим удобным способом растопить шоколад и тонким слоем распределить половину шоколада по силиконовой форме.

  2. Формы с шоколадом поставить в морозильную камеру до полного затвердения.

  3. В глубокой сковороде растопить масло.

  4. Мелко нарезать тесто катаифи и обжарить его на масле до золотистого цвета, при этом постоянно помешивая.

  5. В миске смешать обжаренное тесто вместе с фисташковой и кунжутной пастой.

  6. Достать из морозильной камеры формы с застывшим шоколадом и выложить на него большое количество начинки. При этом нужно оставить немного свободного пространства по краям.

  7. Далее покрыть начинку оставшимся растопленным шоколадом и посыпать измельченными фисташками.

  8. Затем убрать в морозильную камеру примерно на 30 минут до полного застывания.

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