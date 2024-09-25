Дубайский шоколад: польза и вред лакомства, о котором все говорят
В Интернете все большую популярность набирает новый десерт — дубайский шоколад. Сладкие плитки с необычной хрустящей начинкой пробуют звезды и блогеры, а кондитеры спешат поделиться рецептом лакомства.
Что же из себя представляет дубайский шоколад и в чем его польза и вред, рассказываем вместе с нутрициологом Екатериной Гузман.
Что такое дубайский шоколад
Дубайский шоколад — это десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой и/или кунжутной пасты. Точно сказать, кому изначально принадлежала идея совместить такие ингредиенты, сложно. Сладость сейчас в большой моде во всем арабском мире, хотя раньше ее можно было заказать только из Дубая. Видимо, поэтому за десертом и закрепилось такое название.
Также для для приготовления сладости используют молочный шоколад, сверху плитку украшают фисташками или другими вкраплениями. В хрустящее лакомство могут добавить ореховые масла.
Дубайский шоколад приторно-сладкий на вкус, как и многие восточные сладости.
Почему дубайский шоколад стал так популярен
Впервые о дубайском шоколаде узнали благодаря вирусному ролику из TikTok. Еще в 2021 году его разместила популярный блогер, которая с удовольствием ела на камеру десерт. Видео посмотрели 56 миллионов пользователей социальной сети.
По словам нутрициолога, росту популярности дубайского шоколада в 2024 году поспособствовали блогеры, которые стали снимать все больше видеороликов с десертом. Не последнюю роль сыграли его дороговизна и недоступность, так как поначалу шоколад можно было заказать только из-за рубежа. Сейчас многие рестораны начали вводить в меню блюдо из вирусных роликов, но готовят его по «авторским» рецептам, а цена шоколада переваливает за 1000 рублей.
Дубайский шоколад — это результат идеального маркетинга, а не уникальных вкусовых качеств.
Также эксперт отметила, что дубайский шоколад может понравиться не всем. На рынке есть много других достойных и более полезных десертов. Сейчас сладость многие пробуют скорее из любопытства, поскольку о ней много говорят.
Польза и вред дубайского шоколада
Дубайский шоколад — это прежде всего десерт, которым не стоит увлекаться. В 100 г продукта содержится:
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белки — 7 г,
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жиры — 36 г,
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углеводы — 51 г,
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энергетическая ценность — 563 ккал.
Благодаря ингредиентам — сливочному маслу, тесту катаифи, фисташковой пасте и молочному шоколаду — дубайский шоколад хорошо утоляет голод, но не на длительное время.
К несомненному плюсу заграничного десерта нутрициолог отнесла прилив положительных эмоций. Ведь любой шоколад стимулирует нервную активность в тех областях мозга, которые отвечают за удовольствие. Также сладость снижает стресс и поднимает настроение.
Однако увлекаться дубайским шоколадом не стоит, это грозит серьезными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Допустимая суточная норма — 20-30 г.
Это калорийный десерт. При чрезмерном употреблении он приведет не только к набору лишнего веса, но и кариесу, повышению риска заболеваний сердца и сосудов.
Кроме того, дубайский шоколад содержит огромное количество сахара, избыток которого приводит к скачкам глюкозы. Поэтому если съесть целую плитку, эйфория от сладости быстро сменится усталостью и сонливостью.
Также при приготовлении зарубежного лакомства используется молочный шоколад. Некоторые его сорта содержат слишком много кофеина и могут вызвать бессонницу либо мигрень, а у детей — гиперактивность.
Сахар и жир, которые присутствуют в дубайском шоколаде, могут вызвать пищевую зависимость. Это приведет к перееданию и инсулинорезистентности, а впоследствии — к сахарному диабету.
Как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях
Ингредиенты
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молочный шоколад — 400 г
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сливочное масло/масло гхи — 40 г
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тесто катаифи — 150 г
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фисташковая паста — 150 г
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кунжутная паста — 100 г
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фисташки — для украшения
Способ приготовления
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На водяной бане либо любым другим удобным способом растопить шоколад и тонким слоем распределить половину шоколада по силиконовой форме.
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Формы с шоколадом поставить в морозильную камеру до полного затвердения.
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В глубокой сковороде растопить масло.
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Мелко нарезать тесто катаифи и обжарить его на масле до золотистого цвета, при этом постоянно помешивая.
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В миске смешать обжаренное тесто вместе с фисташковой и кунжутной пастой.
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Достать из морозильной камеры формы с застывшим шоколадом и выложить на него большое количество начинки. При этом нужно оставить немного свободного пространства по краям.
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Далее покрыть начинку оставшимся растопленным шоколадом и посыпать измельченными фисташками.
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Затем убрать в морозильную камеру примерно на 30 минут до полного застывания.