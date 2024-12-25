Помогает ли диета 2/2/2 похудеть: рассказывает нутрициолог

В современном мире, где привычные методы похудения часто оказываются жесткими и неэффективными, все больше людей ищут альтернативные подходы к поддержанию здоровья и физической формы. Одним из таких методов стала система 2/2/2, которая еще мало кому известна.

Вместе с нутрициологом Екатериной Гузман разбираемся, что это за диета, как она работает и правда ли помогает похудеть без голода и на долгие сроки.

Что это за диета

Диета 2/2/2 — это современный и довольно молодой способ похудения без чрезмерных усилий и самоистязаний. Ее автором стала фитнес-тренер Дженна Риццо, которая весной 2024 года поделилась своим опытом сброса лишнего веса в социальных сетях. Девушка отметила, что долгое время поддерживала свою форму с помощью регулярных тренировок, жестких диет и подсчета калорий. Хотя такой подход и помог ей выглядеть «худой, как щепка», она часто чувствовала себя истощенной.

В итоге Дженна решила пересмотреть свое отношение к тренировкам и питанию, сделала акцент на «более осознанном подходе и меньшем количестве физической активности». Она разработала собственную уникальную систему, известную как «Три двойки». Ее метод позволяет не только сохранять стройность, но и достаточно отдыхать и полноценно питаться.

В чем суть метода 2/2/2

Первая двойка — две порции овощей и фруктов каждый день

Для комфортного сброса веса и долгосрочного результата Дженна рекомендует увеличить количество овощей, фруктов и ягод в рационе на две дополнительные порции. Эти продукты — важный источник клетчатки, витаминов и минералов, которые не только насыщают организм энергией, но и способствуют улучшению общего самочувствия и настроения.

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Стандартная порция овощей или фруктов у Джены составляет около 100 граммов, что эквивалентно одному небольшому яблоку, груше или горсти тертых овощей.

Кроме этого, автор диеты советует «есть более плотные блюда», чтобы стать сильнее, увеличить мышечную массу и обрести подтянутое тело, а также обеспечить организм качественным питанием.

Вторая двойка — две бутылки воды в день

Следующий аспект диеты 2/2/2 — это две большие бутылки воды в день. Достаточное количество жидкости стимулирует клеточный обмен веществ, способствует лучшему насыщению и улучшает метаболические процессы.

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Для занимающихся спортом правильное потребление воды необходимо для обеспечения необходимой подвижности суставов, растяжимости мышц и выведения токсинов, образующихся во время тренировок.

Риццо рекомендует выпивать две большие бутылки воды в день. Но точной информации об объемах нет.

Третья двойка — две ежедневные прогулки

Третья важная составляющая метода 2/2/2 — это две прогулки в день. Дженна советует тренироваться четыре часа в неделю, из которых два посвящены верхней части тела, а два — нижней. Чтобы компенсировать недостающие нагрузки, тренер рекомендует выходить на прогулки дважды в день. Она уверена, что такой физической активности достаточно для поддержания формы.

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При этом важно не перегружать себя, а получать удовольствие от движения. Для тех, кто только начинает следовать здоровому образу жизни, прогулки могут стать основной физической активностью или дополнением к другим видам занятий. Это может быть обычная пешая прогулка до магазина или вечерняя пробежка по парку.

Правда ли метод 2/2/2 помогает похудеть?

Автор методики Дженна Риццо утверждает, что при регулярном соблюдении принципов ее системы результаты будут заметны через 21 день. Изменения коснутся не только внешнего вида, также повысится уровень энергии, улучшится состояние кожи и качество сна. Однако пока что никаких научных доказательств эффективности ее методики нет.

Мнение нутрициолога

Как отметила нутрициолог Екатерина Гузман, при этом методе не учитывается общее качество рациона, такое как контроль общего количества потребляемых калорий, распределение макро- и микроэлементов или размеры порций.

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Кроме того, не берутся во внимание диетические ограничения и личные проблемы со здоровьем. Диетические требования зависят от возраста, пола, физической активности и скорости обмена веществ, поэтому в долгосрочной перспективе предпочтительнее индивидуальное питание.

По словам Екатерины, метод 2/2/2 — это модификация обычной диеты, а не ограничение, которое предполагает употребление только воды и фруктов. Его можно включить в повседневную жизнь с максимальной пользой и применять в течение длительного времени без каких-либо серьезных недостатков.

Однако чтобы добиться более устойчивого снижения веса, метод 2/2/2 эксперт рекомендует сочетать со сбалансированной диетой, индивидуальными планами питания и различными видами физической активности.