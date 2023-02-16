Диета, разработанная специально для диабетиков. Что входит в меню «Стол №9»?

Такое питание помогает контролировать уровень сахара.

Рацион питания, который с 1920-х предписывалось соблюдать больным диабетом легкой и средней тяжести, был разработан основоположником советской диетологии, врачом Мануилом Певзнером. Вместе еще с 15 лечебными «столами» для людей с различными диагнозами.

Многие продолжают придерживаться системы 16 столов и сейчас. Однако со времени, когда она была введена в систему здравоохранения, прошло уже сто лет. Актуальна ли она сейчас и что стоит в ней поменять, рассказали специалисты.

Каковы основные принципы диеты «Стол № 9»

Калорийность питания снижается за счет быстрых углеводов и животных жиров. При этом есть рекомендуется дробно: 5-6 раз в день. Количество углеводов, белков и жиров в сутки должно быть примерно таким:

- 300-350 г углеводов,

- 90-100 г белков,

- 75-80 г жиров.

Всего 2300-2500 ккал в сутки. Получать их рекомендовано из:

- хлеба из отрубей и муки второго сорта (не более 300 г в день);

- полужирного или нежирного творога, несоленого нежирного сыра, сметаны в ограниченном количестве;

- овощных, грибных или нежирных мясных и рыбных супов и бульонов;

- нежирных видов мяса;

- нежирной рыбы, отварной, запеченной (иногда допускается жареная, в ограниченном количестве — рыбные консервы);

Фото Freepik/valeria_aksakova

- гречневой, ячневой, пшенной, перловой, овсяной крупы;

- бобовых;

- овощей, содержащих не более 5% углеводов (капуста, кабачки, тыква, салат, огурцы, томаты, баклажаны);

- яиц с ограничением по желткам (не больше одного желтка в день);

- несоленого сливочного и топленого масла, растительных масел в составе различных блюд;

- свежих кисло-сладких фруктов и ягод;

- меда;

- чая, кофе с молоком, соков из овощей, и ягод, отвара шиповника.

А вот эти продукты, напротив, стоит исключить из рациона:

- сдобная и слоеная выпечка;

- соленые сыры, сладкие творожные сырки, сливки;

- жирные бульоны, молочные супы, супы с манной крупой, рисом, лапшой;

- мясо утки, гуся, копченое мясо, колбасы, мясные консервы;

- жирная, соленая рыба, икра;

- рис, манная крупа и макароны;

- соленые и маринованные овощи;

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- жирные, острые и соленые соусы;

- виноград, изюм, бананы, инжир и финики;

- сахар, варенье, конфеты и мороженое;

- сладкие соки и лимонады.

Что думают о системе Певзнера современные специалисты

По мнению кандидата медицинских наук, эндокринолога-диетолога Олега Ирышкина, несмотря на то что Минздрав официально упразднил столы Певзнера еще в 2003 году, основные принципы девятого стола для больных диабетом остаются актуальны.

Специалист поясняет: такой программы питания важно придерживаться, чтобы добиться целевых показателей гликированного гемоглобина и глюкозы в крови, которые определяет врач-эндокринолог.

По мнению диетолога Натальи Тарасевич, диету можно применять еще до постановки диагноза «сахарный диабет» — для лечения его предвестника, метаболического синдрома.

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Метаболический синдром — это комплекс симптомов, который характеризуется увеличением массы висцерального жира (накапливающегося между органами в брюшной полости), снижением чувствительности к инсулину и гиперинсулинемией, что приводит к нарушениям обменных процессов и артериальной гипертонии.

Однако с одним из принципов «девятого стола» диетолог все же не согласна. Это пяти-шестиразовое питание мелкими порциями.

По мнению эксперта, среднестатистическому человеку будет вполне достаточно трех приемов пищи в день.

Нужно ли тренироваться при диабете

Отдельно эксперты отмечают: чтобы добиться результата, лечебную диету важно сочетать с физической активностью, а именно — с аэробными тренировками.

Подойдут такие виды активности, как, например, быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или велотренажере. Главное не начинать сразу с высоких нагрузок, а входить в режим постепенно.

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