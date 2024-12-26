Что приготовить на Новый год 2025: самые простые и вкусные рецепты блюд
В Новый год многие хозяйки начинают паниковать, ведь в эту особенную и волшебную ночь хочется попробовать что-то новое и удивить домашних или гостей.
Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым собрали оригинальные рецепты новогодних блюд, которые придутся многим по вкусу и при этом не сильно ударят по кошельку.
Салаты
Салат с копченой курицей, фасолью и кукурузой
Ингредиенты:
-
копченая курица — 250 г;
-
консервированная кукуруза — 100 г;
-
вареная или консервированная фасоль — 200 г;
-
зелень (лук или петрушка) — 1 пучок;
-
болгарский перец — 1 шт.;
-
майонез — 3-4 ст. л.;
-
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Курицу очистить от кожи. Мясо и перец нарезать кубиками, зелень порубить.
-
Нарезанную курицу смешать с луком, фасолью и кукурузой.
-
Салат поперчить, посолить и заправить майонезом.
Новогодний салат «Мандарины»
Ингредиенты:
-
куриное филе — 180-200 г;
-
морковь — 5 шт.;
-
яйцо — 2-3 шт.;
-
крем-чиз — 200 г;
-
соль, перец и майонез — по вкусу.
-
черный перец горошком — для украшения.
Способ приготовления:
-
Морковь и куриное филе отварить, яйца сварить вкрутую. Все ингредиенты остудить.
-
Курицу нарезать на мелкие кусочки, яйца натереть на крупной терке, все смешать с сыром. Посолить, поперчить и заправить майонезом.
-
Из салата сформировать небольшие шарики, похожие по размеру на мандарин.
-
Морковь натереть на мелкой терке.
-
На столе расстелить пищевую пленку, выложить на нее немного моркови, разровнять и в центр морковного круга положить шарик из салата.
-
Аккуратно приподнять пленку и покрыть шарик морковной оболочкой. Повторить действия с другими заготовками.
-
Готовые «мандарины» выложить на тарелку и украсить черным перцем горошком.
Закуски
Тарталетки с курицей, грибами, яйцом и луком
Ингредиенты:
-
куриное филе — 500 г;
-
яйцо — 3 шт.;
-
средние тарталетки — 15-20 шт.;
-
шампиньоны — 300 г;
-
лук — 1 шт.;
-
растительное масло — 2 ст. л.;
-
соль, черный перец — по вкусу;
-
майонез — 3 ст. л.;
-
петрушка — по желанию.
Способ приготовления:
-
Отварить курицу и яйца. Мясо остудить, а яйца очистить от скорлупы.
-
Нарезать шампиньоны и лук мелкими кубиками.
-
Обжарить грибы на разогретой сковороде до испарения жидкости. Добавить лук, масло, соль, перец. Готовить смесь еще несколько минут до румяности.
-
Нарезать курицу и яйца на небольшие кубики. Добавить к ним остывшие грибы с луком и заправить майонезом.
-
Разложить готовую начинку по тарталеткам.
-
При желании украсить петрушкой.
Канапе с крабовыми палочками, яйцом и сыром
Ингредиенты (18 порций):
-
яйцо — 3 шт.;
-
крабовые палочки — 3 шт.;
-
сыр полутвердый — 70 г;
-
чеснок — 2-3 зубчика;
-
майонез — 2 ст.л.;
-
кокосовая стружка — 50 г.
Способ приготовления:
-
Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить.
-
Натереть яйца и сыр на мелкой терке и добавить к ним измельченный чеснок, майонез. Полученную смесь тщательно перемешать.
-
Разрезать каждую крабовую палочку на шесть частей. Облепить каждую часть сырно-яичной смесью и обвалять в стружке. Должен получиться небольшой шарик.
-
Вставить в получившиеся шарики шпажки и подавать к столу.
Бутерброды со шпротами и яйцом
Ингредиенты:
-
огурец — 1/2 часть;
-
яйцо — 4 шт.;
-
шпроты — 1/2 банки;
-
майонез — 1-2 ст.л.;
-
сливочное масло — 15 г;
-
хлеб — 3-4 ломтика;
-
соль, перец, зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Яйца отварить, остудить их и натереть на мелкой терке, смешать с майонезом. По желанию добавить рубленый зеленый лук.
-
Огурец нарезать тонкими ломтиками.
-
Ломтики хлеба разрезать на половинки и смазать сливочным маслом, слегка поджарить.
-
Каждый ломтик хлеба смазать яично-майонезной смесью, выложить кусочек огурца и шпроты.
Горячее
Свинина на шпажках в духовке
Ингредиенты:
-
мякоть свинины — 450-500 г;
-
растительное масло — 3 ст. л.;
-
сушеный молотый чеснок — 1/2 ч. л.;
-
сладкая или копченая паприка — 1 ч. л.;
-
соль, перец — по 1/2 ч. л.;
-
помидоры черри — несколько штук.
Способ приготовления:
-
Мясо нарезать на продолговатые кусочки одинакового размера. Завернуть их в пленку и аккуратно отбить.
-
Растительное масло смешать с чесноком, паприкой, солью и перцем. Натереть им свинину и оставить на 20-30 минут.
-
Каждый кусочек мяса слегка обжарить на сковороде, затем скрутить в плотную улитку, проткнуть шпажкой и добавить по черри с каждой стороны. Таким же образом подготовить оставшиеся кусочки.
-
Разложить мясо по форме для запекания так, чтобы края шпажек выступали за бортики, а мясо находилось на весу.
-
Отправить заготовки в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20 минут.
Рыба, запеченная с помидорами и перцем
Ингредиенты:
-
филе белой рыбы — 500 г;
-
болгарский перец — 1 шт.;
-
помидоры черри — 400 г;
-
лук — 1 шт.;
-
маслины — 100 г;
-
лимон — 1 шт.;
-
растительное масло — 2 ст. л.;
-
соль, приправа для рыбы, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Перец нарезать на средние кусочки, помидоры — половинками, лук — полукольцами.
-
Выложить нарезанные овощи на противень, посолить и добавить столовую ложку масла, перемешать.
-
Запекать овощи примерно 15 минут при температуре 200 °С.
-
Пока овощи запекаются, рыбу вымыть и просушить бумажным полотенцем, разрезать на одинаковые части.
-
Аккуратно достать противень из духовки, перемешать помидоры с перцем, выложить на овощи рыбное филе.
-
Полить рыбу оставшимся маслом, сбрызнуть соком половины лимона, а другую половину цитруса нарезать на кружочки.
-
Посыпать рыбу солью, приправой и зеленью, рядом разложить маслины и кусочки лимона.
-
Отправить рыбу с овощами в духовку еще примерно на 20 минут.
Курица в медовой глазури
Ингредиенты:
-
целая курица — 1 шт.;
-
лимон — 1 шт.;
-
розмарин — 2-3 веточки;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
жидкий мед — 2 ст. л.;
-
корица — 1/2 ч. л.;
-
копченая паприка — 1 ч. л.;
-
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Курицу промыть под проточной водой и просушить бумажным полотенцем. Затем посолить и поперчить ее снаружи и внутри.
-
Добавить внутрь нарезанный дольками лимон и целые веточки розмарина.
-
Смешать оливковое масло, корицу, паприку, соль и черный перец.
-
Смазать птицу половиной получившегося соуса и выложить в форму для запекания.
-
Поставить в разогретую до 170 °С духовку на полчаса.
-
После добавить в соус мед и смазать им курицу снова, запекать еще примерно 30 минут.
Десерты
Мандарины в шоколаде
Ингредиенты:
-
мандарины — 300 г;
-
горький шоколад — 200 г;
-
орехи и сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Мандарины очистить и разделить на дольки.
-
Шоколад растопить на водяной бане.
-
Орехи измельчить.
-
Дольку мандарина окунуть наполовину в горячий шоколад, выложить на пергамент и задекорировать орехами или сахарной пудрой.
-
Оставить десерт в морозильной камере на 3-5 минут до полного застывания.
Чизкейк с мандаринами
Ингредиенты для теста:
-
мука — 225 г;
-
сахар — 50 г;
-
сливочное масло — 125 г;
-
яйцо — 1 шт.;
-
соль — 1 щепотка.
Ингредиенты для начинки:
-
творог — 500 г;
-
маскарпоне или крем-сыр — 500 г;
-
мандарины — 3-4 шт.;
-
яйцо — 4 шт.;
-
сахар — 100 г;
-
кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
-
ванильный экстракт — 2 ч. л.
Способ приготовления:
-
Муку смешать с солью и сахаром. Сливочное масло нарезать на кубики и перетереть с мукой в крошку. Все смешать и добавить яйцо, затем замесить мягкое тесто.
-
Скатать тесто в шар, обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30-40 минут.
-
После разогреть духовку до 150 °С. Круглую форму для выпечки (диаметром 22-26 см) застелить пергаментной бумагой.
-
Творог протереть сквозь сито или взбить погружным блендером. Смешать его с маскарпоне и яйцами до однородности. Затем добавить сахар, крахмал и ванильный экстракт, тщательно перемешать.
-
Мандарины очистить и разделить на дольки.
-
Тесто раскатать в пласт толщиной 2-3 мм и выложить в форму, прижать его ко дну, сформировать небольшой бортик и обрезать лишнее.
-
Вылить половину сырно-творожной массы на основу, разложить дольки мандаринов и покрыть их оставшейся массой.
-
Выпекать чизкейк 70-80 минут.