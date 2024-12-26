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Что приготовить на Новый год 2025: простые и быстрые рецепты
Питание и еда

Сегодня, 20:00

8 мин.

Что приготовить на Новый год 2025: самые простые и вкусные рецепты блюд

Мария Задорожная
Автор
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар
Новогодний стол
Фото Andrei Lishakov, iStock
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В Новый год многие хозяйки начинают паниковать, ведь в эту особенную и волшебную ночь хочется попробовать что-то новое и удивить домашних или гостей.

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Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым собрали оригинальные рецепты новогодних блюд, которые придутся многим по вкусу и при этом не сильно ударят по кошельку.

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Салаты

Салат с копченой курицей, фасолью и кукурузой

Ингредиенты:

  • копченая курица — 250 г;

  • консервированная кукуруза — 100 г;

  • вареная или консервированная фасоль — 200 г;

  • зелень (лук или петрушка) — 1 пучок;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • майонез — 3-4 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Салат из курицуы, кукурузы и фасоли
Фото Ann_Zhuravleva, iStock

Способ приготовления:

  1. Курицу очистить от кожи. Мясо и перец нарезать кубиками, зелень порубить.

  2. Нарезанную курицу смешать с луком, фасолью и кукурузой.

  3. Салат поперчить, посолить и заправить майонезом.

Новогодний салат «Мандарины»

Ингредиенты:

  • куриное филе — 180-200 г;

  • морковь — 5 шт.;

  • яйцо — 2-3 шт.;

  • крем-чиз — 200 г;

  • соль, перец и майонез — по вкусу.

  • черный перец горошком — для украшения.

Салат «Мандарины».
Фото prabhjits, iStock

Способ приготовления:

  1. Морковь и куриное филе отварить, яйца сварить вкрутую. Все ингредиенты остудить.

  2. Курицу нарезать на мелкие кусочки, яйца натереть на крупной терке, все смешать с сыром. Посолить, поперчить и заправить майонезом.

  3. Из салата сформировать небольшие шарики, похожие по размеру на мандарин.

  4. Морковь натереть на мелкой терке.

  5. На столе расстелить пищевую пленку, выложить на нее немного моркови, разровнять и в центр морковного круга положить шарик из салата.

  6. Аккуратно приподнять пленку и покрыть шарик морковной оболочкой. Повторить действия с другими заготовками.

  7. Готовые «мандарины» выложить на тарелку и украсить черным перцем горошком.

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Тарталетки с курицей, грибами, яйцом и луком

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;

  • яйцо — 3 шт.;

  • средние тарталетки — 15-20 шт.;

  • шампиньоны — 300 г;

  • лук — 1 шт.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • майонез — 3 ст. л.;

  • петрушка — по желанию.

Тарталетки с курицей, грибами, яйцом и луком
Фото Tetiana_Chudovska, iStock

Способ приготовления:

  1. Отварить курицу и яйца. Мясо остудить, а яйца очистить от скорлупы.

  2. Нарезать шампиньоны и лук мелкими кубиками.

  3. Обжарить грибы на разогретой сковороде до испарения жидкости. Добавить лук, масло, соль, перец. Готовить смесь еще несколько минут до румяности.

  4. Нарезать курицу и яйца на небольшие кубики. Добавить к ним остывшие грибы с луком и заправить майонезом.

  5. Разложить готовую начинку по тарталеткам.

  6. При желании украсить петрушкой.

Канапе с крабовыми палочками, яйцом и сыром

Ингредиенты (18 порций):

  • яйцо — 3 шт.;

  • крабовые палочки — 3 шт.;

  • сыр полутвердый — 70 г;

  • чеснок — 2-3 зубчика;

  • майонез — 2 ст.л.;

  • кокосовая стружка — 50 г.

Канапе с крабовыми палочками, яйцами и сыром
Фото Tetiana_Chudovska, iStock

Способ приготовления:

  1. Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить.

  2. Натереть яйца и сыр на мелкой терке и добавить к ним измельченный чеснок, майонез. Полученную смесь тщательно перемешать.

  3. Разрезать каждую крабовую палочку на шесть частей. Облепить каждую часть сырно-яичной смесью и обвалять в стружке. Должен получиться небольшой шарик.

  4. Вставить в получившиеся шарики шпажки и подавать к столу.

Бутерброды со шпротами и яйцом

Ингредиенты:

  • огурец — 1/2 часть;

  • яйцо — 4 шт.;

  • шпроты — 1/2 банки;

  • майонез — 1-2 ст.л.;

  • сливочное масло — 15 г;

  • хлеб — 3-4 ломтика;

  • соль, перец, зеленый лук — по вкусу.

Бутерброды со шпротами и яйцом
Фото Angelika Mostova, iStock

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, остудить их и натереть на мелкой терке, смешать с майонезом. По желанию добавить рубленый зеленый лук.

  2. Огурец нарезать тонкими ломтиками.

  3. Ломтики хлеба разрезать на половинки и смазать сливочным маслом, слегка поджарить.

  4. Каждый ломтик хлеба смазать яично-майонезной смесью, выложить кусочек огурца и шпроты.

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Горячее

Свинина на шпажках в духовке

Ингредиенты:

  • мякоть свинины — 450-500 г;

  • растительное масло — 3 ст. л.;

  • сушеный молотый чеснок — 1/2 ч. л.;

  • сладкая или копченая паприка — 1 ч. л.;

  • соль, перец — по 1/2 ч. л.;

  • помидоры черри — несколько штук.

Свинина на шпажках
Фото Imagebroker, Global Look Press

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать на продолговатые кусочки одинакового размера. Завернуть их в пленку и аккуратно отбить.

  2. Растительное масло смешать с чесноком, паприкой, солью и перцем. Натереть им свинину и оставить на 20-30 минут.

  3. Каждый кусочек мяса слегка обжарить на сковороде, затем скрутить в плотную улитку, проткнуть шпажкой и добавить по черри с каждой стороны. Таким же образом подготовить оставшиеся кусочки.

  4. Разложить мясо по форме для запекания так, чтобы края шпажек выступали за бортики, а мясо находилось на весу.

  5. Отправить заготовки в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20 минут.

Рыба, запеченная с помидорами и перцем

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы — 500 г;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • помидоры черри — 400 г;

  • лук — 1 шт.;

  • маслины — 100 г;

  • лимон — 1 шт.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль, приправа для рыбы, зелень — по вкусу.

Рыба, запеченная с помидорами и перцем
Фото vicuschka, iStock

Способ приготовления:

  1. Перец нарезать на средние кусочки, помидоры — половинками, лук — полукольцами.

  2. Выложить нарезанные овощи на противень, посолить и добавить столовую ложку масла, перемешать.

  3. Запекать овощи примерно 15 минут при температуре 200 °С.

  4. Пока овощи запекаются, рыбу вымыть и просушить бумажным полотенцем, разрезать на одинаковые части.

  5. Аккуратно достать противень из духовки, перемешать помидоры с перцем, выложить на овощи рыбное филе.

  6. Полить рыбу оставшимся маслом, сбрызнуть соком половины лимона, а другую половину цитруса нарезать на кружочки.

  7. Посыпать рыбу солью, приправой и зеленью, рядом разложить маслины и кусочки лимона.

  8. Отправить рыбу с овощами в духовку еще примерно на 20 минут.

Курица в медовой глазури

Ингредиенты:

  • целая курица — 1 шт.;

  • лимон — 1 шт.;

  • розмарин — 2-3 веточки;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • жидкий мед — 2 ст. л.;

  • корица — 1/2 ч. л.;

  • копченая паприка — 1 ч. л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Курица в медовой глазури
Фото nitrub, iStock

Способ приготовления:

  1. Курицу промыть под проточной водой и просушить бумажным полотенцем. Затем посолить и поперчить ее снаружи и внутри.

  2. Добавить внутрь нарезанный дольками лимон и целые веточки розмарина.

  3. Смешать оливковое масло, корицу, паприку, соль и черный перец.

  4. Смазать птицу половиной получившегося соуса и выложить в форму для запекания.

  5. Поставить в разогретую до 170 °С духовку на полчаса.

  6. После добавить в соус мед и смазать им курицу снова, запекать еще примерно 30 минут.

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Десерты

Мандарины в шоколаде

Ингредиенты:

  • мандарины — 300 г;

  • горький шоколад — 200 г;

  • орехи и сахарная пудра — по вкусу.

Мандарины в шоколаде
Фото iuliia_n, iStock

Способ приготовления:

  1. Мандарины очистить и разделить на дольки.

  2. Шоколад растопить на водяной бане.

  3. Орехи измельчить.

  4. Дольку мандарина окунуть наполовину в горячий шоколад, выложить на пергамент и задекорировать орехами или сахарной пудрой.

  5. Оставить десерт в морозильной камере на 3-5 минут до полного застывания.

Чизкейк с мандаринами

Ингредиенты для теста:

  • мука — 225 г;

  • сахар — 50 г;

  • сливочное масло — 125 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • соль — 1 щепотка.

Ингредиенты для начинки:

  • творог — 500 г;

  • маскарпоне или крем-сыр — 500 г;

  • мандарины — 3-4 шт.;

  • яйцо — 4 шт.;

  • сахар — 100 г;

  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

  • ванильный экстракт — 2 ч. л.

Мандариновый чизкейк
Фото juefraphoto, iStock

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с солью и сахаром. Сливочное масло нарезать на кубики и перетереть с мукой в крошку. Все смешать и добавить яйцо, затем замесить мягкое тесто.

  2. Скатать тесто в шар, обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30-40 минут.

  3. После разогреть духовку до 150 °С. Круглую форму для выпечки (диаметром 22-26 см) застелить пергаментной бумагой.

  4. Творог протереть сквозь сито или взбить погружным блендером. Смешать его с маскарпоне и яйцами до однородности. Затем добавить сахар, крахмал и ванильный экстракт, тщательно перемешать.

  5. Мандарины очистить и разделить на дольки.

  6. Тесто раскатать в пласт толщиной 2-3 мм и выложить в форму, прижать его ко дну, сформировать небольшой бортик и обрезать лишнее.

  7. Вылить половину сырно-творожной массы на основу, разложить дольки мандаринов и покрыть их оставшейся массой.

  8. Выпекать чизкейк 70-80 минут.

5 блюд с&nbsp;мандаринами к&nbsp;новогоднему столу. 5 интересных рецептов с мандаринами к новогоднему столу

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