Что приготовить на Новый год 2025: самые простые и вкусные рецепты блюд

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В Новый год многие хозяйки начинают паниковать, ведь в эту особенную и волшебную ночь хочется попробовать что-то новое и удивить домашних или гостей.

Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым собрали оригинальные рецепты новогодних блюд, которые придутся многим по вкусу и при этом не сильно ударят по кошельку.

Содержание статьи Скрыть Салаты

Закуски

Горячее

Десерты

Салаты

Салат с копченой курицей, фасолью и кукурузой

Ингредиенты:

копченая курица — 250 г;

консервированная кукуруза — 100 г;

вареная или консервированная фасоль — 200 г;

зелень (лук или петрушка) — 1 пучок;

болгарский перец — 1 шт.;

майонез — 3-4 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото Ann_Zhuravleva, iStock

Способ приготовления:

Курицу очистить от кожи. Мясо и перец нарезать кубиками, зелень порубить. Нарезанную курицу смешать с луком, фасолью и кукурузой. Салат поперчить, посолить и заправить майонезом.

Новогодний салат «Мандарины»

Ингредиенты:

куриное филе — 180-200 г;

морковь — 5 шт.;

яйцо — 2-3 шт.;

крем-чиз — 200 г;

соль, перец и майонез — по вкусу.

черный перец горошком — для украшения.

Фото prabhjits, iStock

Способ приготовления:

Морковь и куриное филе отварить, яйца сварить вкрутую. Все ингредиенты остудить. Курицу нарезать на мелкие кусочки, яйца натереть на крупной терке, все смешать с сыром. Посолить, поперчить и заправить майонезом. Из салата сформировать небольшие шарики, похожие по размеру на мандарин. Морковь натереть на мелкой терке. На столе расстелить пищевую пленку, выложить на нее немного моркови, разровнять и в центр морковного круга положить шарик из салата. Аккуратно приподнять пленку и покрыть шарик морковной оболочкой. Повторить действия с другими заготовками. Готовые «мандарины» выложить на тарелку и украсить черным перцем горошком.

Закуски

Тарталетки с курицей, грибами, яйцом и луком

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

яйцо — 3 шт.;

средние тарталетки — 15-20 шт.;

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу;

майонез — 3 ст. л.;

петрушка — по желанию.

Фото Tetiana_Chudovska, iStock

Способ приготовления:

Отварить курицу и яйца. Мясо остудить, а яйца очистить от скорлупы. Нарезать шампиньоны и лук мелкими кубиками. Обжарить грибы на разогретой сковороде до испарения жидкости. Добавить лук, масло, соль, перец. Готовить смесь еще несколько минут до румяности. Нарезать курицу и яйца на небольшие кубики. Добавить к ним остывшие грибы с луком и заправить майонезом. Разложить готовую начинку по тарталеткам. При желании украсить петрушкой.

Канапе с крабовыми палочками, яйцом и сыром

Ингредиенты (18 порций):

яйцо — 3 шт.;

крабовые палочки — 3 шт.;

сыр полутвердый — 70 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

майонез — 2 ст.л.;

кокосовая стружка — 50 г.

Фото Tetiana_Chudovska, iStock

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Натереть яйца и сыр на мелкой терке и добавить к ним измельченный чеснок, майонез. Полученную смесь тщательно перемешать. Разрезать каждую крабовую палочку на шесть частей. Облепить каждую часть сырно-яичной смесью и обвалять в стружке. Должен получиться небольшой шарик. Вставить в получившиеся шарики шпажки и подавать к столу.

Бутерброды со шпротами и яйцом

Ингредиенты:

огурец — 1/2 часть;

яйцо — 4 шт.;

шпроты — 1/2 банки;

майонез — 1-2 ст.л.;

сливочное масло — 15 г;

хлеб — 3-4 ломтика;

соль, перец, зеленый лук — по вкусу.

Фото Angelika Mostova, iStock

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить их и натереть на мелкой терке, смешать с майонезом. По желанию добавить рубленый зеленый лук. Огурец нарезать тонкими ломтиками. Ломтики хлеба разрезать на половинки и смазать сливочным маслом, слегка поджарить. Каждый ломтик хлеба смазать яично-майонезной смесью, выложить кусочек огурца и шпроты.

Горячее

Свинина на шпажках в духовке

Ингредиенты:

мякоть свинины — 450-500 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

сушеный молотый чеснок — 1/2 ч. л.;

сладкая или копченая паприка — 1 ч. л.;

соль, перец — по 1/2 ч. л.;

помидоры черри — несколько штук.

Фото Imagebroker, Global Look Press

Способ приготовления:

Мясо нарезать на продолговатые кусочки одинакового размера. Завернуть их в пленку и аккуратно отбить. Растительное масло смешать с чесноком, паприкой, солью и перцем. Натереть им свинину и оставить на 20-30 минут. Каждый кусочек мяса слегка обжарить на сковороде, затем скрутить в плотную улитку, проткнуть шпажкой и добавить по черри с каждой стороны. Таким же образом подготовить оставшиеся кусочки. Разложить мясо по форме для запекания так, чтобы края шпажек выступали за бортики, а мясо находилось на весу. Отправить заготовки в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20 минут.

Рыба, запеченная с помидорами и перцем

Ингредиенты:

филе белой рыбы — 500 г;

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры черри — 400 г;

лук — 1 шт.;

маслины — 100 г;

лимон — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, приправа для рыбы, зелень — по вкусу.

Фото vicuschka, iStock

Способ приготовления:

Перец нарезать на средние кусочки, помидоры — половинками, лук — полукольцами. Выложить нарезанные овощи на противень, посолить и добавить столовую ложку масла, перемешать. Запекать овощи примерно 15 минут при температуре 200 °С. Пока овощи запекаются, рыбу вымыть и просушить бумажным полотенцем, разрезать на одинаковые части. Аккуратно достать противень из духовки, перемешать помидоры с перцем, выложить на овощи рыбное филе. Полить рыбу оставшимся маслом, сбрызнуть соком половины лимона, а другую половину цитруса нарезать на кружочки. Посыпать рыбу солью, приправой и зеленью, рядом разложить маслины и кусочки лимона. Отправить рыбу с овощами в духовку еще примерно на 20 минут.

Курица в медовой глазури

Ингредиенты:

целая курица — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

розмарин — 2-3 веточки;

оливковое масло — 2 ст. л.;

жидкий мед — 2 ст. л.;

корица — 1/2 ч. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото nitrub, iStock

Способ приготовления:

Курицу промыть под проточной водой и просушить бумажным полотенцем. Затем посолить и поперчить ее снаружи и внутри. Добавить внутрь нарезанный дольками лимон и целые веточки розмарина. Смешать оливковое масло, корицу, паприку, соль и черный перец. Смазать птицу половиной получившегося соуса и выложить в форму для запекания. Поставить в разогретую до 170 °С духовку на полчаса. После добавить в соус мед и смазать им курицу снова, запекать еще примерно 30 минут.

Десерты

Мандарины в шоколаде

Ингредиенты:

мандарины — 300 г;

горький шоколад — 200 г;

орехи и сахарная пудра — по вкусу.

Фото iuliia_n, iStock

Способ приготовления:

Мандарины очистить и разделить на дольки. Шоколад растопить на водяной бане. Орехи измельчить. Дольку мандарина окунуть наполовину в горячий шоколад, выложить на пергамент и задекорировать орехами или сахарной пудрой. Оставить десерт в морозильной камере на 3-5 минут до полного застывания.

Чизкейк с мандаринами

Ингредиенты для теста:

мука — 225 г;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 125 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 щепотка.

Ингредиенты для начинки:

творог — 500 г;

маскарпоне или крем-сыр — 500 г;

мандарины — 3-4 шт.;

яйцо — 4 шт.;

сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

ванильный экстракт — 2 ч. л.

Фото juefraphoto, iStock

Способ приготовления: