Лесной деликатес: самые популярные рецепты с белыми грибами

«Царь леса», боровик, медвежник, глухарь — у белого гриба много названий и еще больше вариантов приготовления. Его ценят за вкус, аромат и полезный состав: в нем содержатся витамины группы В, С, кальций, магний, а также большое количество белка. Кроме того, белый гриб низкокалориен — всего 30 ккал на 100 г продукта.

В 1997 году по инициативе грибников в России учредили День белого гриба, который отмечают 11 августа. В честь праздника бренд-шеф медиаплатформы о еде Сергей Кузнецов рассказал о самых популярных рецептах среди россиян, главным ингредиентом которых является «царь леса».

Какие блюда из белых грибов особенно популярны в России

По данным популярной российской медиаплатформы о еде, наибольшей популярностью среди пользователей пользуется рецепт крем-супа с белыми грибами. Блюдо готовится очень просто, но благодаря трюфельному маслу и тимьяну в составе приобретает изысканный вкус. На втором месте оказался классический суп из белых грибов с вермишелью. Не остались в стороне и вторые блюда: в топ также вошли рецепты жареных белых грибов с луком, классический бефстроганов и ризотто.

Предлагаем несколько рецептов из списка самых популярных блюд, которые вы можете приготовить самостоятельно.

Что приготовить с белыми грибами

Крем-суп из белых грибов

Ингредиенты:

белые грибы — 320 г;

половинка репчатого лука;

чеснок — 2 зубчика;

сушеный тимьян или чабрец — 1 ч. л. (1 г);

вода — 2 л;

трюфельное масло — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Фото istockphoto.com/Lisovskaya

Способ приготовления

Снять шелуху с чеснока и лука, тщательно промыть грибы. Отварить грибы в подсоленной воде 20-30 минут. Пока грибы варятся, мелко нарезать лук и чеснок, после чего обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Готовые грибы, лук и чеснок пюрировать с помощью блендера. Посолить и поперчить по вкусу, добавить трюфельное масло. Хорошо перемешать и всыпать тимьян. Блюдо можно по желанию украсить грибами или сухариками. Но последние добавлять стоит непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими и не размякли.

Ризотто с белыми грибами

Ингредиенты:

круглый рис — 200 г;

белые грибы — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

белое вино — 50 мл;

куриный бульон — 1 л;

сливочное масло — 2 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

пармезан — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

петрушка — 2 веточки.

Фото istockphoto.com/Vladislav Chusov

Способ приготовления

Тщательно промыть грибы и нарезать тонкими пластинами. Обжарить на сковороде с оливковым маслом, чтобы они подрумянились. Почистить лук и чеснок, а затем мелко нашинковать. Растопить в сотейнике сливочное масло и выложить в него лук. Обжарить его и добавить рис. Помешивая, оставить томиться несколько минут. Добавить в сотейник вино. После того как оно впитается в рис, постепенно влить горячий бульон, помешивая. Через 20 минут добавить чеснок, готовые грибы и пармезан. Посолить и хорошо перемешать. Подавать ризотто следует горячим. Блюдо можно украсить веточками петрушки.

Жареные белые грибы с луком

Ингредиенты:

белые грибы — 220 г;

репчатый лук — 80 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

укроп — для подачи.

Фото istockphoto.com/Stefan Tomic

Способ приготовления