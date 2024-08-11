Лесной деликатес: самые популярные рецепты с белыми грибами
«Царь леса», боровик, медвежник, глухарь — у белого гриба много названий и еще больше вариантов приготовления. Его ценят за вкус, аромат и полезный состав: в нем содержатся витамины группы В, С, кальций, магний, а также большое количество белка. Кроме того, белый гриб низкокалориен — всего 30 ккал на 100 г продукта.
В 1997 году по инициативе грибников в России учредили День белого гриба, который отмечают 11 августа. В честь праздника бренд-шеф медиаплатформы о еде Сергей Кузнецов рассказал о самых популярных рецептах среди россиян, главным ингредиентом которых является «царь леса».
Какие блюда из белых грибов особенно популярны в России
По данным популярной российской медиаплатформы о еде, наибольшей популярностью среди пользователей пользуется рецепт крем-супа с белыми грибами. Блюдо готовится очень просто, но благодаря трюфельному маслу и тимьяну в составе приобретает изысканный вкус. На втором месте оказался классический суп из белых грибов с вермишелью. Не остались в стороне и вторые блюда: в топ также вошли рецепты жареных белых грибов с луком, классический бефстроганов и ризотто.
Предлагаем несколько рецептов из списка самых популярных блюд, которые вы можете приготовить самостоятельно.
Что приготовить с белыми грибами
Крем-суп из белых грибов
Ингредиенты:
- белые грибы — 320 г;
- половинка репчатого лука;
- чеснок — 2 зубчика;
- сушеный тимьян или чабрец — 1 ч. л. (1 г);
- вода — 2 л;
- трюфельное масло — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Снять шелуху с чеснока и лука, тщательно промыть грибы.
- Отварить грибы в подсоленной воде 20-30 минут.
- Пока грибы варятся, мелко нарезать лук и чеснок, после чего обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
- Готовые грибы, лук и чеснок пюрировать с помощью блендера. Посолить и поперчить по вкусу, добавить трюфельное масло. Хорошо перемешать и всыпать тимьян.
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Блюдо можно по желанию украсить грибами или сухариками. Но последние добавлять стоит непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими и не размякли.
Ризотто с белыми грибами
Ингредиенты:
- круглый рис — 200 г;
- белые грибы — 300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- белое вино — 50 мл;
- куриный бульон — 1 л;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- пармезан — 50 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- петрушка — 2 веточки.
Способ приготовления
- Тщательно промыть грибы и нарезать тонкими пластинами. Обжарить на сковороде с оливковым маслом, чтобы они подрумянились.
- Почистить лук и чеснок, а затем мелко нашинковать.
- Растопить в сотейнике сливочное масло и выложить в него лук. Обжарить его и добавить рис. Помешивая, оставить томиться несколько минут.
- Добавить в сотейник вино. После того как оно впитается в рис, постепенно влить горячий бульон, помешивая.
- Через 20 минут добавить чеснок, готовые грибы и пармезан. Посолить и хорошо перемешать.
- Подавать ризотто следует горячим. Блюдо можно украсить веточками петрушки.
Жареные белые грибы с луком
Ингредиенты:
- белые грибы — 220 г;
- репчатый лук — 80 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- укроп — для подачи.
Способ приготовления
- Промыть и хорошо обсушить грибы.
- Очистить лук от шелухи, нашинковать его полукольцами.
- Нарезать грибы, положить их в кастрюлю, залить водой и посолить. Довести до кипения на среднем огне и варить в течение пяти минут. После этого слить воду через дуршлаг.
- Разогреть сковороду, добавить масло и обжаривать грибы 10 минут. Поперчить и посолить еще раз при необходимости.
- Добавить в сковороду лук, перемешать и обжаривать ингредиенты еще 10 минут до золотистого цвета.
- Подавать блюдо лучше всего со сметаной или чесночным соусом. Сверху можно дополнительно посыпать нашинкованным укропом.