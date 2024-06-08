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Что есть, чтобы успокоиться: какие продукты успокаивают нервную систему
Питание и еда

Сегодня, 10:00

5 мин.

Какие продукты помогут успокоиться: рассказывает нейробиолог

Мария Сальникова
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии
Продукты от нервов.
Что есть, чтобы успокоиться: продукты для нервной системы.
Фото istockphoto.com/StefaNikolic
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В фильмах часто показывают, как в случае неприятностей и нервного напряжения девушки едят мороженое ведрами, а мужчины — пьют неразбавленный виски. Некоторые люди поступают так же и в жизни, заедая стресс сладким или запивая алкоголем. На короткое время эти продукты действительно могут помочь унять тревогу. Но в перспективе вред от них гораздо больше, чем возможная польза.

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Доктор наук в области биохимии и нейробиологии Ксения Варакина-Митрай рассказала, какие из продуктов подходят для снижения стресса, а от каких разумнее отказаться.

Продукты, которые помогут успокоиться

Продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3

Этими кислотами богата жирная рыба, в том числе лососевые, тунец, скумбрия. Омега-3 помогает формировать нервную ткань и поддерживает мозг здоровым, а настроение — ровным.

Эти жирные кислоты снижают уровень гормонов стресса, кортизола и адреналина, способствуя успокоению и расслаблению.
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии

Продукты с магнием

Например:

  • листовые зеленые овощи;

  • орехи;

  • семена;

  • авокадо.

Магний отвечает за расслабление мышц и функционирование нервной системы. Чем выше уровень стресса, тем больше истощаются запасы микроэлемента. Это приводит к мышечному напряжению и раздражительности.

Продукты, богатые магнием, помогают пополнить его запасы и облегчают мышечный дискомфорт, вызванный стрессом.
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии

Продукты с витаминами группы B

Особенно важны витамин B1 (тиамин), витамин B3 (ниацин) и витамин B9 (фолат). Они содержатся в таких продуктах:

  • цельнозерновые рис, киноа и овсянка (содержат тиамин);

  • бобовые, например фасоль и чечевица (содержат тиамин и ниацин);

  • зеленые листовые овощи, например шпинат и брокколи (богаты В9);

  • печень и красное мясо (содержат витамин B3);

  • мясо птицы (содержит витамин В9);

  • яйца (содержат витамин B9).

Витамины группы В нужны для поддержания здоровья нервной системы и сохранения позитивного настроя.

Эти витамины помогают регулировать выработку нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин. Именно они вызывают чувство счастья и удовлетворенности, а также помогают снять стресс.
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии

Горький шоколад

Шоколад с высоким содержанием какао — источник антиоксидантов. Они помогают защитить мозг от повреждений, вызванных стрессом, так как обладают мощным противовоспалительным и защитным действием.

Кроме того, темный шоколад стимулирует выработку эндорфинов, которые повышают настроение и оказывают обезболивающее действие.
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии
Горький шоколад
Фото istockphoto.com/Anastassia LAURENT

Ягоды

  • черника;

  • малина;

  • клубника.

В ягодах тоже много антиоксидантов. Например, они содержат антоцианы и витамин С. Эти антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы — молекулы, которые могут повредить клетки и способствовать воспалению.

Ягоды помогают уменьшить окислительный стресс и защитить организм от его пагубного воздействия.
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии

Продукты, усиливающие стресс

Продукты с кофеином

  • кофе;

  • чай;

  • энергетические напитки.

Решение «чуть взбодриться», чтобы справиться с проблемами, на первый взгляд кажется вполне разумным. Но стоит учитывать, что кофеин — это стимулятор. Он может увеличить частоту сердечных сокращений, кровяное давление и уровень адреналина, что только усилит тревогу и нервозность.

В высоких дозах кофеин может даже вызвать приступы паники у некоторых людей.
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии
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Продукты с сахаром

То самое ведро мороженого в первый момент может повысить уровень гормонов счастья. Но чрезмерное количество сладкого приведет только к перепадам настроения, раздражительности и дополнительному стрессу для организма: из-за резких скачков сахара.

Девушка с пончиками.
Фото istockphoto.com/stock_colors

Простые углеводы

  • белый хлеб;

  • выпечка;

  • макароны

Такой едой довольно часто заедают нервные переживания. Но эти продукты могут вызвать скачок сахара в крови, а затем его резкое падение. Это опять же усиливает стресс.

Кроме того, в этих продуктах часто мало необходимых питательных веществ. Это тоже может отрицательно влиять на психическое здоровье.
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии

Продукты с высоким содержанием трансжиров

  • маргарин;

  • хлебобулочные изделия;

  • жареная пища;

  • попкорн;

  • чипсы;

  • замороженные полуфабрикаты.

Трансжиры увеличивают риск развития депрессии и тревоги.

Эти вредные жиры также могут негативно повлиять на здоровье сердца.
Ксения Варакина-Митрай
Врач, эксперт в области биохимии

Алкоголь

Как и сладости, алкоголь может дать временное чувство расслабления. Но в конечном итоге вы получите только нарушение режима сна, истощение ресурсов организма и перепады настроения. Также в долгосрочной перспективе алкоголь может усилить беспокойство и стресс.

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