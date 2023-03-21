8 причин всегда иметь запас клюквы дома. Но варенье не подойдет

Эта ягода не только содержит большое количество витамина С, способного ускорить выздоровление после перенесенных вирусных заболеваний. Рассказываем о других полезных свойствах клюквы, которые, возможно, вас приятно удивят.

Чем полезна клюква

Защищает кишечник

Клюква может быть полезна при инфекции Helicobacter pylori (провоцирует язвенную болезнь), поскольку содержит вещества, которые препятствуют прилипанию бактерий к клеткам желудка и слизистых.

Также эта ягода богата клетчаткой, улучшающей процесс пищеварения. А бензойная кислота в составе клюквы является природным антисептиком и обладает антимикробными свойствами.

Снижает холестерин

Умеренное употребление клюквы ведет к снижению уровня липопротеинов низкой плотности, которые принято называть плохим холестерином.

Защищает зубы

Исследования показали, что клюква предотвращает прикрепление стрептококков (бактерий, вызывающих множество заболеваний, например фарингит и пневмонию) к зубной эмали. И таким образом служит профилактикой заболеваний полости рта.

Полезна для мочевыводящих путей

Особые вещества в составе клюквы защищают мочевыводящие пути от бактериальной инфекции. Бензойная кислота, которую мы упоминали ранее, уничтожает микроорганизмы, способные вызывать воспаление.

Укрепляет иммунитет

Клюква действует как антиоксидант, поддерживает иммунитет при ОРВИ и простудных заболеваниях. Проантоцианиды в ее составе имеют противовоспалительный эффект и способны вызывать гибель вредных микроорганизмов.

Фото Istockphoto/nitrub

Улучшает здоровье сосудов

Флавоноиды и проантоцианиды, содержащиеся в клюкве, препятствуют способности тромбоцитов склеиваться, образуя тромб, и снижают сосудистое воспаление. Это уменьшает риски заболеваний сосудов, инфарктов и инсультов.

Улучшает память

Регулярное употребление клюквы улучшает память и работу мозга. Разумеется, уповать лишь на эту ягоду в запоминании информации не стоит. Но можно взять на заметку это положительное свойство.

Препятствует развитию деменции

Клюква богата флавоноидами. Эти вещества, по данным Роспотребнадзора, участвуют во многих обменных процессах организма и оказывают благотворное действие на функции всех его систем. Флавоноиды помогают предотвратить снижение когнитивных способностей и препятствуют развитию деменции.

Побочные эффекты клюквы

Но употреблять этот суперфуд нужно в разумных количествах. Наряду с положительными эффектами клюква может нанести организму вред. Поэтому следует предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний.

Например, ягода может вызвать нежелательные побочные эффекты и негативно влиять на пищеварение при чрезмерном ее употреблении, раздражая желудок. Также стоит ограничить употребление клюквы тем, кто склонен к образованию камней в почках.

Фото Istockphoto/Rouzes

Как хранить клюкву

Идеальный вариант получить максимум пользы от клюквы — есть ее в термически необработанном виде. При воздействии высоких температур часть полезных веществ будет потеряна. Но в силу территориальных особенностей произрастания ягод свежими они доступны далеко не всем. Расстраиваться не стоит — заморозка позволяет избежать потери витаминов. Также продукт полезен в сухом виде.

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