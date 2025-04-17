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Чем нельзя красить яйца: опасные вещества, которыми нельзя красить яйца
Питание и еда

17 апр 19:00

5 мин.

Опасно для жизни: чем нельзя красить яйца на Пасху

Татьяна Пищева
Автор
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Окрашенные яйца
Фото Maryna Auramchuk, iStock
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Одна из самых любимых среди россиян пасхальных традиций — окрашивание яиц. Сегодня рассказываем, как сделать это безопасно.

Опасны ли крашеные яйца

Необходимо сразу оговориться, что в статье речь пойдет о тех яйцах, которые предназначены для употребления в пищу. Ведь некоторые используют этот пасхальный атрибут исключительно как декор. Если вы не собираетесь есть крашеные яйца, то нужно сразу удалить из них желток и белок, не повредив скорлупу. Для этого сырой продукт нужно тщательно вымыть с мылом, затем проделать маленькие отверстия сверху и снизу. После следует подуть в одну из дырок, чтобы удалить содержимое.

Пустую скорлупу можно декорировать чем угодно — здесь можно дать волю фантазии. А вот к окрашиванию яиц, которые будут не только украшать праздничный стол, но и войдут в пасхальное меню, необходимо отнестись более ответственно. Через трещины вредные вещества могут проникнуть в желток и белок, что может быть опасно для здоровья. Поэтому рекомендуется использовать натуральные красители. О том, чем можно покрасить яйца, не опасаясь неприятных последствий, писали в этой статье.

Яйца с декором
Фото Robert Pavsic, iStock

Что нельзя использовать для окрашивания яиц

Маркеры и фломастеры

Фломастеры лучше использовать для рисования по бумаге. Никто не может дать гарантии, что в них не добавлены токсичные вещества, например фенол или формальдегид. Особенно опасны перманентные маркеры. Чтобы сделать их водостойкими, в них добавляют множество вредных химических соединений, включая смолы, красители, толуол и ксилол. Все они могут серьезно навредить организму.

Гуашь

Гуашь хороша для рисования пасхальной открытки, но не для окрашивания яиц. В краски, предназначенные для детей, как правило, не добавляют опасные химикаты. Однако это не значит, что гуашь абсолютно безопасна: нельзя исключить аллергию или легкое несварение.

Также у этой краски есть одно неприятное свойство, она очень легко пачкает руки и предметы. Поэтому, если не хотите усложнить себе уборку после пасхального застолья, яйца ею лучше не разрисовывать. Также гуашь с рук может легко попасть в глаза. Это может обернуться дискомфортом, а также раздражением роговицы, если удалить краску неаккуратно.

Акриловые краски

Сам по себе акрил считается низкотоксичным. Опасность заключается в пигментах — красителях, которые и придают этому материалу яркий цвет. Самые опасные из них на основе кадмия (именно с ним делают самый популярный цвет пасхальных яиц — красный), а также кобальта, хрома, свинца и марганца. Эти пигменты накапливаются в организме и плохо выводятся, а в больших количествах могут вызвать тяжелые отравления.

Канцелярский корректор

Чем дешевле корректор, тем больше в нем опасной химии. В товарах, сделанных в Китае, часто обнаруживают толуол, бензол, формальдегид и другие вредные вещества, среди которых есть даже канцерогены. Поэтому замазкой в целом стоит пользоваться аккуратно, а наносить ее на продукты питания точно не стоит.

Восковые мелки

Маленькие дети часто рисуют восковыми мелками, ведь в них достаточно безопасный состав. Но это касается только продукции, сделанной из натурального пчелиного воска. Недобросовестные производители могут изготавливать мелки из синтетических жиров и парафина. Также в состав входят и другие компоненты: каолин, тальк и цветные пигменты. В состав водорастворимых восковых красителей дополнительно добавляют эмульгаторы. Будет неприятно, если все это попадет в организм.

Восковые мелки
Фото SolStock, iStock

Красители ненадежных производителей

Сейчас на маркетплейсах продается большое количество специальных красителей для яиц. Они по большей части безопасны: их состав регулируется нормативными документами. И все же никто не может дать гарантии, что производитель не добавил в состав «запрещенку». Особенно если сделана продукция не в России, а, например, в Китае. Поэтому внимательно проверяйте состав красителей. Согласно действующим нормам СанПиНа, для окраски пасхальных яиц разрешаются пищевые красители со следующими обозначениями: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.

Ткани и нитки

В последнее время популярность набирает окрашивание яиц с помощью ниток. Ими обматывают яйца перед окрашиванием, из-за чего на скорлупе получаются красивые узоры. Еще один тренд — фиксирование трафаретов с помощью капроновых колготок. Однако ткани, хоть и выглядят безобидно, тоже могут содержать вредные соединения. Особенно если речь идет об искусственных материалах. А даже если ткань натуральная, никто не даст гарантии, что она не была обработана вредной химией. Именно поэтому лучше не рисковать.

Поталь

Еще один популярный тренд — наносить на скорлупу золотистую поталь, имитацию сусального золота. Да, выглядит это эффектно, но после обработки этим материалом яйца лучше не есть. Дело в том, что его делают из металлов — алюминия, меди, цинка, сульфида олова, которые имеют высокую токсичность и могут вызвать разнообразные проблемы со здоровьем.

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