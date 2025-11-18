Стиль жизни
Болгарский перец вкусно и просто — рецепты из перца
Питание и еда

Сегодня, 06:00

6 мин.

Что приготовить из болгарского перца: 7 рецептов

Мария Сальникова
Автор
Светлана Бахлина
Кулинарный блогер
Фаршированный перец
Фото arina7, iStock

Болгарский перец нынешнего урожая еще можно найти в продаже. Сезонные овощи считаются более полезными, потому что их не так активно обрабатывают химией. А значит, сейчас самое время готовить и есть блюда из перца. Этот овощ хорош не только с фаршем и рисом, как многие привыкли думать. Рассказываем о блюдах из перца вместе с кулинаром Светланой Бахлиной.

Суп из болгарского перца и тыквы

Ингредиенты:

  • тыква очищенная — 800 г;
  • болгарский перец — 1,5 шт.;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • морковь —1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, тимьян, копченая паприка — по вкусу.
Суп с перцем
Фото Anastasija Trofimova, iStock

Способ приготовления:

  1. Очистить морковь и лук, из перца удалить семена.
  2. Нарезать тыкву и перец кубиками, лук — полукольцами, морковь — небольшими брусками.
  3. Сложить все овощи в кастрюлю, добавить масло, соль и приправы.
  4. На умеренном огне обжаривать 15 минут под приоткрытой крышкой до мягкости.
  5. Добавить воду (так, чтобы она покрывала овощи на пару сантиметров), тушить 9-10 минут.
  6. Снять массу с огня и измельчить блендером.
  7. Разлить суп по тарелкам и подавать с сухариками.
Благодаря обжаренному перцу и копченой паприке у супа получается очень насыщенный пряный вкус.
Светлана Бахлина
Кулинарный блогер

Яйцо кокот с болгарским перцем и сыром

Ингредиенты:

  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • бекон — 30 г;
  • твердый сыр — 30 г;
  • сливки средней жирности — 30 мл;
  • соль, мускатный орех, базилик — по вкусу.
Перец
Фото Galina Tolochko, iStock

Способ приготовления:

  1. Бекон и перец нарезать небольшими кусочками, смешать со сливками, солью и мускатным орехом.
  2. Переложить смесь в небольшую кокотницу или другую емкость для запекания, сверху залить яйцом. При желании вместо кокотницы можно использовать половинку перца.
  3. Сыр натереть и высыпать поверх яйца.
  4. Разогреть духовку до 220 градусов, готовить яйцо кокот 10 минут.
Перед подачей нужно посыпать блюдо базиликом.
Светлана Бахлина
Кулинарный блогер

Теплый салат с болгарским перцем и кальмаром

Ингредиенты:

  • консервированная кукуруза — 150 г;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • тушки кальмара свежие — 2 шт.;
  • микс салатных листьев — 1 упаковка;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • горчица зернистая — 1/2 ч. л.
Болгарский перец
Фото Sarsmis, iStock

Способ приготовления:

  1. Перец промыть, разрезать и очистить от семян.
  2. Разогреть немного масла в сковороде, выложить перец и кукурузу, обжарить до состояния, когда с кусочков перца будет легко отходить кожица.
  3. Промыть тушки кальмара, удалить все лишнее и обжарить на той же сковороде по три минуты с каждой стороны.
  4. Зелень салата промыть, немного обсушить и выложить на сервировочное блюдо.
  5. Смешать соевый соус с горчицей и остатками масла. Полученную смесь вылить на салатные листья.
  6. Кальмара нарезать кольцами, выложить поверх листьев салата.
  7. Выложить кукурузу и кусочки перца, с которого была предварительно удалена кожица.

Рагу из овощей

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 2 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • большой помидор — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль, приправы — по вкусу.
Болгарский перец
Фото tbralnina, iStock

Способ приготовления:

  1. Овощи промыть и обсушить, лук очистить.
  2. Баклажан и кабачок нарезать полукольцами толщиной полсантиметра, перец — брусками, помидор — дольками или кружками.
  3. Разогреть в сковороде одну ложку масла, обжарить на нем перец.
  4. Затем убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить перец 15-20 минут. Воду добавлять не нужно: перец даст сок.
  5. Когда перец станет мягким, выложить его из сковороды.
  6. На сковороде разогреть еще одну ложку масла, обжарить баклажан и кабачок, затем тушить их до мягкости.
  7. Готовые овощи переложить к перцу.
  8. Лук мелко нарезать.
  9. Разогреть в сковороде последнюю ложку масла, обжарить лук до золотистого цвета.
  10. Убавить огонь, выложить помидоры, накрыть сковороду крышкой и тушить 5-7 минут.
  11. К луку и помидорам добавить перец, баклажан и кабачок, посолить, посыпать приправами, оставить тушиться на слабом огне еще 5-7 минут.
  12. Готовое блюдо при необходимости посыпать зеленью.

Овощное соте с болгарским перцем и креветками

Ингредиенты:

  • креветки — 500 г;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • цукини — 2 шт.;
  • брюссельская капуста — 200 г;
  • консервированная кукуруза — 350 г;
  • свежий чеснок — 3 зубчика;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • соль, прованские травы — по вкусу.
Болгарский перец
Фото AnnaPustynnikova, iStock

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистить и нарезать пластинками.
  2. Овощи промыть, обсушить и крупно нарезать.
  3. Разогреть в сковороде масло, обжарить чеснок, затем добавить креветки и жарить все вместе еще 1-2 минуты.
  4. Креветки вытащить, вместо них выложить в сковороду овощи и кукурузу, добавить прованские травы, соль и соевый соус.
  5. Жарить семь минут.
  6. Смешать овощи с креветками и сервировать лимоном.

Паприкаш

Ингредиенты:

  • мясо (свинина или говядина) — 500 г;
  • болгарский перец — 3-4 шт.;
  • крупный помидор — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • мука пшеничная — 1 ст. л.;
  • сметана 10-15% жирности — 1 ст. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, приправы, зелень — по вкусу.
Болгарский перец
Фото MychkoAlezander, iStock

Способ приготовления:

  1. Нарезать мясо кусками среднего размера.
  2. Лук очистить и мелко нарезать
  3. Разогреть масло в кастрюле в большой сковороде, обжарить лук до прозрачности.
  4. Добавить к луку паприку и мясо, убавить огонь и готовить 5-7 минут.
  5. Залить мясо водой (чтобы было полностью покрыто), добавить муку, сметану, соль и приправы.
  6. Довести смесь до кипения.
  7. Помидор и перец промыть, обсушить, удалить из перца семена и нарезать его соломкой, а помидор — тонкими кружками.
  8. Выложить перец и помидор в сковороду с мясом, тушить 20-25 минут на слабом огне.
  9. Готовый паприкаш по желанию посыпать мелко нарубленной зеленью.

Гуляш по-китайски

Ингредиенты:

  • мясо (говядина или свинина) — 600 г;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • репчатый лук — 2 головки;
  • свежий чеснок — 2-3 зубчика;
  • имбирь свежий измельченный — 1 ч. л.;
  • зелень петрушки — 50 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • соевый соус — 4 ст. л.;
  • уксус яблочный — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 50 мл;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • соль, приправы — по вкусу.
Болгарский перец
Фото Alisa Korolevskaya, iStock

Способ приготовления:

  1. Мясо промыть, затем нарезать тонкой соломкой поперек волокон.
  2. Выложить мясо в миску, добавить яйцо, соль, приправы и по одной ложке соевого соуса и крахмала.
  3. Нарезать перец соломкой, а лук — полукольцами, измельчить чеснок и петрушку.
  4. Разогреть в сковороде часть масла, выложить мясо в один слой и обжарить на сильном огне до золотистой корочки.
  5. Добавить к мясу немного воды, убавить огонь и тушить под крышкой около 20 минут.
  6. В другой сковороде разогреть остатки масла, обжарить перец и лук в течение 7-8 минут.
  7. Остатки крахмала развести в 50 мл воды, затем смешать с уксусом и соевым соусом.
  8. Добавить к перцу мясо и уксусно-соусную смесь, тушить все вместе 15 минут.
  9. Добавить к гуляшу имбирь, чеснок, петрушку.
  10. Убрать огонь и дать блюду настояться под крышкой полчаса.
Рецепты
