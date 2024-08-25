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Блюда с сосисками: что приготовить из сосисок
Питание и еда

Сегодня, 09:00

4 мин.

Что приготовить из сосисок: 5 быстрых рецептов от нутрициолога

Елизавета Зиновьева
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Сосиски на сковороде
Фото istockphoto.com/Tatiana Volgutova
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Переработанные промышленные продукты, такие, как колбасные изделия, разумеется, не могут быть основой здорового питания, но иногда их можно включить в свой рацион. Особенно, если очень хочется. Поделились несколькими рецептами с сосисками.

Как выбрать сосиски

К счастью, на российском рынке сейчас есть много сосисок с неплохим составом. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе идеального продукта и какое меню можно составить с ним.

Состав

Идеальные сосиски должны быть изготовлены из мяса или птицы, а также соли, перца и специй. Однако найти изделия с подобным составом на прилавках обычных магазинов сегодня достаточно сложно. Производители часто используют консерванты и другие добавки, чтобы увеличить сроки хранения и вкусовые характеристики. Иногда также добавляют сыр и овощи, орехи, поэтому при выборе не стоит обязательно искать продукты с маркировкой ТУ или ГОСТ.

Сосиски в магазинах
Фото istockphoto.com/sergeyryzhov

Срок годности

  • в натуральной, искусственной или целлофановой оболочке — 4-5 суток;
  • в полиамидной барьерной оболочке — до 15 суток;
  • упакованные вакуумом — до 30 суток.
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Цвет

Ярко-розовый цвет — признак большого количества красителей, а темно-розовый — консервантов в составе. Стоит заметить, что говядина имеет более насыщенный оттенок, чем свинина.

Рекомендую ориентироваться на серый цвет сосисок, либо розоватый, но с серым подтоном. Исключение составляют варианты, в которые добавлены натуральные красители: экстракт свеклы или ягод.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Что приготовить из сосисок: лучшие рецепты

Салат с помидорами, сельдереем и сосисками

Ингредиенты:

  • сосиски — 5 шт.;
  • сельдерей — 1 шт.;
  • красный лук — 1/2 луковицы;
  • помидоры черри — 150 г;
  • морковь — 1/3 шт.;
  • листовой салат — 1/2 пучка;
  • оливковое масло, соль, перец — по вкусу.
Салат с помидорами, сельдереем и сосисками
Фото Paul Mayall, Global Look Press

Способ приготовления:

  1. Сосиски и сельдерей нарезать кусочками, лук — кольцами, помидоры черри — половинками, морковь нарезать соломкой.

  2. Сосиски слегка обжарить на сухой сковороде.

  3. Сложить все компоненты в миску, заправить маслом и специями, подать на листьях салата.

Суп с сосисками, овощами и мангольдом

Ингредиенты:

  • вода — 3 л;

  • сосиски — 300 г;

  • зеленый горошек замороженный — 200 г;

  • лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • помидор — 1 шт.;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • стручковая фасоль — 2 горсти;

  • мангольд — 1 горсть;

  • топленое сливочное или оливковое масло — 1 ст.л.;

  • соль, специи — по вкусу.

Суп с сосисками
Фото istockphoto.com/EzumeImages

Способ приготовления:

  1. Овощи и сосиски нарезать кубиком.

  2. В сковороде на масле обжарить нарезанные кубиком лук, морковь и болгарский перец.

  3. Воду в кастрюле довести до кипения, положить в кипящую воду горошек и зажарку, варить пять минут.

  4. Добавить сосиски, мангольд, оставшиеся овощи и специи и варить еще семь минут.

Овощное рагу с сосисками

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • сосиски — 300 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • соль, специи — по вкусу.
Чечевица и сосиски
Фото istockphoto.com/Christian-Fischer

Способ приготовления:

  1. Овощи нарезать крупными кусками, выложить в форму для запекания

  2. Добавить к овощам сосиски, паприку и масло, посолить, поперчить.

  3. Отправить в духовку при 180 градусах на 45 минут.

Капуста с сосисками

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 100 г;

  • краснокочанная капуста — 100 г;

  • белокочанная капуста — 200 г;

  • сосиски — 3 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • пассата — 1,5 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • вода — 150 мл;

  • лавровый лист — 1 шт.;

  • оливковое масло — 2 ст.л.;

  • специи, соль — по вкусу.

Рагу с сосисками
Фото istockphoto.com/udra

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать, лук нарезать кубиком, морковь натереть на терке.

  2. Сосиски обжарить, добавить лук, морковь и капусту, обжарить пять минут.

  3. Добавить специи, чеснок, воду и пассату, тушить 40 минут на медленном огне.

Овощные сосиски

Если вы не смогли найти в магазине сосиски с хорошим составом, то их можно сделать их самостоятельно

Ингредиенты:

  • филе индейки — 400 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • кабачок — 100 г;

  • топленое масло — 1 ст.л.;

  • яйцо — 1 шт.

Овощные сосиски
Фото istockphoto.com/dourleak

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты пробить в блендере, добавить зелень, специи.

  2. Выложить в форму и приготовить на пару 20 минут.

  3. Если формы нет, сформировать из массы колбаски, обернуть в пищевую пленку и сварить в кипящей воде или заморозить.

Из&nbsp;чего делают сосиски. Нутрициолог рассказала, из чего делают сосиски

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