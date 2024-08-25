Что приготовить из сосисок: 5 быстрых рецептов от нутрициолога
Переработанные промышленные продукты, такие, как колбасные изделия, разумеется, не могут быть основой здорового питания, но иногда их можно включить в свой рацион. Особенно, если очень хочется. Поделились несколькими рецептами с сосисками.
Как выбрать сосиски
К счастью, на российском рынке сейчас есть много сосисок с неплохим составом. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе идеального продукта и какое меню можно составить с ним.
Состав
Идеальные сосиски должны быть изготовлены из мяса или птицы, а также соли, перца и специй. Однако найти изделия с подобным составом на прилавках обычных магазинов сегодня достаточно сложно. Производители часто используют консерванты и другие добавки, чтобы увеличить сроки хранения и вкусовые характеристики. Иногда также добавляют сыр и овощи, орехи, поэтому при выборе не стоит обязательно искать продукты с маркировкой ТУ или ГОСТ.
Срок годности
- в натуральной, искусственной или целлофановой оболочке — 4-5 суток;
- в полиамидной барьерной оболочке — до 15 суток;
- упакованные вакуумом — до 30 суток.
Цвет
Ярко-розовый цвет — признак большого количества красителей, а темно-розовый — консервантов в составе. Стоит заметить, что говядина имеет более насыщенный оттенок, чем свинина.
Рекомендую ориентироваться на серый цвет сосисок, либо розоватый, но с серым подтоном. Исключение составляют варианты, в которые добавлены натуральные красители: экстракт свеклы или ягод.
Что приготовить из сосисок: лучшие рецепты
Салат с помидорами, сельдереем и сосисками
Ингредиенты:
- сосиски — 5 шт.;
- сельдерей — 1 шт.;
- красный лук — 1/2 луковицы;
- помидоры черри — 150 г;
- морковь — 1/3 шт.;
- листовой салат — 1/2 пучка;
- оливковое масло, соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Сосиски и сельдерей нарезать кусочками, лук — кольцами, помидоры черри — половинками, морковь нарезать соломкой.
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Сосиски слегка обжарить на сухой сковороде.
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Сложить все компоненты в миску, заправить маслом и специями, подать на листьях салата.
Суп с сосисками, овощами и мангольдом
Ингредиенты:
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вода — 3 л;
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сосиски — 300 г;
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зеленый горошек замороженный — 200 г;
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лук — 1 шт.;
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морковь — 1 шт.;
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помидор — 1 шт.;
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болгарский перец — 1 шт.;
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стручковая фасоль — 2 горсти;
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мангольд — 1 горсть;
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топленое сливочное или оливковое масло — 1 ст.л.;
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соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
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Овощи и сосиски нарезать кубиком.
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В сковороде на масле обжарить нарезанные кубиком лук, морковь и болгарский перец.
-
Воду в кастрюле довести до кипения, положить в кипящую воду горошек и зажарку, варить пять минут.
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Добавить сосиски, мангольд, оставшиеся овощи и специи и варить еще семь минут.
Овощное рагу с сосисками
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- сосиски — 300 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- паприка — 1 ст. л.;
- соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
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Овощи нарезать крупными кусками, выложить в форму для запекания
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Добавить к овощам сосиски, паприку и масло, посолить, поперчить.
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Отправить в духовку при 180 градусах на 45 минут.
Капуста с сосисками
Ингредиенты:
-
цветная капуста — 100 г;
-
краснокочанная капуста — 100 г;
-
белокочанная капуста — 200 г;
-
сосиски — 3 шт.;
-
морковь — 1 шт.;
-
лук — 1 шт.;
-
пассата — 1,5 ст. л.;
-
чеснок — 2 зубчика;
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вода — 150 мл;
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лавровый лист — 1 шт.;
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оливковое масло — 2 ст.л.;
-
специи, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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Капусту нашинковать, лук нарезать кубиком, морковь натереть на терке.
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Сосиски обжарить, добавить лук, морковь и капусту, обжарить пять минут.
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Добавить специи, чеснок, воду и пассату, тушить 40 минут на медленном огне.
Овощные сосиски
Если вы не смогли найти в магазине сосиски с хорошим составом, то их можно сделать их самостоятельно
Ингредиенты:
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филе индейки — 400 г;
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морковь — 1 шт.;
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кабачок — 100 г;
-
топленое масло — 1 ст.л.;
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яйцо — 1 шт.
Способ приготовления:
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Все ингредиенты пробить в блендере, добавить зелень, специи.
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Выложить в форму и приготовить на пару 20 минут.
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Если формы нет, сформировать из массы колбаски, обернуть в пищевую пленку и сварить в кипящей воде или заморозить.