Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Врачи заявили, что чайная ложка льняного масла в день защищает от инфаркта и инсульта
Питание и еда

Сегодня, 19:25

1 мин.

Врачи заявили, что чайная ложка льняного масла в день защищает от инфаркта и инсульта

Мария Задорожная
Автор
Льняное масло
Фото rezkrr, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» заявили, что чайная ложка льняного масла в день способна защитить от инфаркта и инсульта.


По словам медиков, для предотвращения сердечных недугов необходимо регулярно добавлять в рацион льняное масло из-за большого количества омега-3. В нем, как отметила Малышева, содержится две суточные нормы полиненасыщенных жиров.


«Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты приводят к тому, что снижается выработка вещества, которое образует тромбы, и кровь становится текучей, ее клетки спокойно протекают по сосудам», — объяснил кардиолог.


Малышева добавила, что омега-3 не дает склеиваться тромбоцитам, а значит борется с тромбами, и как следствие инфарктами и инсультами.

Семена льна. Льняное масло: польза и вред для организма
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон

Olimpbet awards

Последние новости
16:05
Диетолог объяснила, как бороться с тягой к сладкому осенью
11 окт 20:05
Нутрициолог поделилась рецептом полезного осеннего супа
10 окт 14:00
Нутрициолог рассказала о вреде овсянки
9 окт 17:10
Нутрициолог объяснила, как рассчитать норму белка в рационе
8 окт 12:25
Терапевт рассказала, чем полезна цедра апельсина