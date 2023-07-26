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Сегодня, 11:35

Врачи рассказали о пользе и вреде смородины

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
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Ягоды черной смородины.
Фото Freepik/stockking

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что черная смородина может быть опасна при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, обострении гастрита, высокой кислотности пищеварительного сока и при аллергиях. От употребления красной смородины лучше воздержаться при пониженной свертываемости крови.

«Если вы наблюдаете за собой чрезмерную усталость, синяки на теле без причин и систематические кровотечения, например из носа, то это может говорить о слишком жидкой крови. Вещество кумарин в красной смородине может усугубить состояние», — предупредил специалист. Об этом 25 июля сообщили на сайте издания «АиФ».

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что черная смородина обладает противовоспалительными, антимикробными и антиоксидантными свойствами. Все это благодаря огромному содержанию в составе ягоды витамина С — 180 мг на 100 г продукта (в апельсине и лимоне его всего 53 мг, а в манго — 36).

«Важно не переедать слишком кислой ягоды, особенно если у вас есть проблемы с работой ЖКТ. И не налегайте на варенье: помните, что из-за огромного количества сахара варенье — это уже вред, а не польза. Лучше заморозить ягоду, а потом употреблять протертой с небольшим количеством сахара или совсем без него», — пояснил эксперт.

Ранее, 10 декабря 2021 года, мы рассказывали о пользе и вреде замороженных ягод.

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Польза и вред
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