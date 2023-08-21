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Сегодня, 18:05

Врачи рассказали о полезных и вредных свойствах меда

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Мед.
Фото Freepik/freepik

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева назвала три продукта, которые могут быть вреднее сахара. По словам специалиста, это фастфуд (повышает риск заболеваний сердца и сосудов, нарушает работу эндокринной системы и пищеварения), продукты с глютеном (оказывают негативное воздействие на гормональный фон и желудочно-кишечный тракт) и мед. «Несмотря на полезные свойства, мед содержит глюкозу и фруктозу, которые могут негативно повлиять на организм, особенно при злоупотреблении. Мед может стать аллергеном и вызвать ожирение из-за высокого содержания углеводов», — заявила врач. Об этом 20 августа сообщили на портале «Новости в Татарстане».

Ранее, 29 июля, нутрициолог Лидия Квашнина рассказала СЭ, что мед может быть чрезвычайно полезен для мужского и женского здоровья. «Мед — лидер по содержанию бора. Этот минерал влияет на уровень свободного тестостерона у мужчин, чем обеспечивает здоровую эректильную функцию. Помимо этого, он является одним из важных элементов в профилактике эрозии шейки матки. Гречишный мед, богатый железом, предотвращает анемию и снимает усталость, а также полезен в период менопаузы и при климаксе», — пояснила эксперт.

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Польза и вред
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