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Сегодня, 07:30

Врачи рассказали, какие продукты опасно брать на пикник летом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Евгений Машковский
Кандидат медицинских наук
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Девушка собралась на пикник.
Фото Freepik/freepik

23 июля в эфире радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что собираясь на пикник, необходимо учитывать особенности продуктов. «По возможности стоит избегать измельченных продуктов и продуктов со сложным составом. Поэтому старайтесь не брать с собой салаты либо заправляйте их уже на месте. Опасны пирожные с кремом, рыба, различные паштеты и даже вареная колбаса — потому что это измельченный и влажный продукт», — пояснила специалист. По ее словам, на пикник лучше брать сухую, твердую колбасу — она хоть и вреднее, чем вареная, зато риск отравиться меньше. Также менее опасны твердые, соленые сыры, чем мягкие, малосоленые — по типу моцареллы.

Кандидат медицинских наук, эксперт по оздоровительным практикам и управлению здоровьем Евгений Машковский рассказал СЭ, какие продукты лучше всего брать на пикник. «Чтобы было не только вкусно, но и полезно, во время летнего пикника лучше отдать предпочтение сезонным продуктам, например фруктам и овощам, которые сейчас продаются в изобилии. Фрукты лучше помыть дома — тщательно, с мылом. А вот нарезать их не стоит: как только мы нарушаем целостный покров, фрукты сразу начинают портиться. Вымытые фрукты и овощи желательно положить в пластиковые, герметичные емкости», — заключил специалист.

Ранее, 18 июня, мы рассказывали, что взять с собой на пикник.

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