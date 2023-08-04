Врачи рассказали, чем опасны паразиты и как их не подцепить

Врач-терапевт Наталья Калина 26 июля на портале «Почему болит» рассказала, какие продукты помогают защититься от паразитов. «В качестве профилактики хорошо включать в свой рацион тыквенные семечки, имбирь и чеснок», — порекомендовал специалист. Также важно соблюдать правила гигиены: часто мыть руки, тщательно промывать зелень, овощи и фрукты, употреблять блюда из сырой рыбы и мяса только в надежных и проверенных точках питания.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист клиники академика Ройтберга Владимир Неронов рассказал СЭ, что заражение паразитами может привести к аллергическим реакциям, таким как высыпания и бронхиальная астма, нарушению работы пищеварительного тракта и микрофлоры, замедлению обмена веществ, дефицитам полезных веществ, головным болям и прочим недомоганиям.

«При любых проявлениях паразитоза нужно немедленно обратиться к врачу и сдать анализы на кал. Чтобы убедиться в точности диагноза, важно пройти обследование несколько раз, так как паразиты могут быть обнаружены позднее. Для лечения пациента специалисты чаще всего используют комплексную терапию, цель которой — уничтожить глистов, а также убрать все, что осталось от их жизнедеятельности», — резюмировал врач.

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