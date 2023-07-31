Врачи рассказали, чем может быть опасна соль

29 июля в беседе с порталом «Москва 24» врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель рассказала, что снизить риск возникновения рака желудка поможет уменьшение в рационе количества соли и красного мяса. Особенно это касается полуфабрикатов и колбасных изделий. Также следует больше есть овощи и фрукты — минимум 500 грамм за день.

Заведующая терапевтическим отделением НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Кристина Тайлер рассказала СЭ, что обилие соли в рационе может также негативно сказаться на здоровье почек. «Употребление пищи, насыщенной солью, приводит к нарушению работы почек, задержке жидкости в организме. Из-за этого появляются отеки и повышается артериальное давление», — предупредила эксперт.

Ранее, 2 ноября 2021 года, мы рассказывали, в каких продуктах содержится соль.