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Врачи предупреждают об опасности львиной диеты
Питание и еда

Сегодня, 14:35

1 мин.

Врачи предупреждают об опасности «львиной диеты»

Мария Задорожная
Автор
Женщина покупает мясо
Фото sergeyryzhov/istockphoto.com
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В Интернете набирает большую популярность «львиная диета». Ее автор — блогер Михайла Петерсон, которая имеет большой успех в продвижении здорового образа жизни. Однако стоит сказать, что медицинского образования у инфлюенсера нет.


Суть «львиной диеты» заключается в том, что человек копирует меню короля саванны. Так блогер рекомендует есть красное мясо и пить воду, добавляя к ним только соль. Она уверяет, что ее режим питания устраняет риски развития множества аутоиммунных и хронических заболеваний: усталость и депрессия, угревая сыпь и даже синдром раздраженного кишечника.

Однако врачи по всему миру обращают внимание на то, что Петерсон основывается на личный опыт в разработке новой диеты. Кроме того, медики считают, что мозгу нужны углеводы. Они, по словам экспертов, перерабатываются организмом в глюкозу, которая нужна для работы головного мозга. Только из мяса получать все важные микроэлементы человек не сможет. Поэтому «львиная диета» может негативно отразиться на самочувствии и концентрации внимания, в тяжелых случаях она приводит к развитию кето-гриппа, передают «Дни24».

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