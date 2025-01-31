Врачи назвали продукты, которые полезны для суставов

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» заявили, что рыба, шиповник и тыква полезны для суставов.

К «спасителям суставов» реабилитолог отнес морскую жирную красную рыбу. По его словам, в ней содержится много омега-3 жирных кислот, положительно влияющих на здоровье. Для доказательства своих слова, он рассказал о результатах исследования спортсменов-бегунов. Участники, которые принимали этот микроэлемент, намного реже испытывали неприятные ощущения в суставах, чем бегуны, которые не добавляли в рацион омега-3 жирные кислоты.

Также к полезным для суставов продуктам диетолог отнесла шиповник. В нем, по ее мнению, содержится много витамина С, который борется с воспалением и поддерживает здоровье сосудов. Кроме того, Макиша посоветовала включить в рацион тыкву. Как отметила врач, продукт содержит бета-каротин — предшественник витамина А.

«Витамин А тоже очень важен для профилактики воспалительных процессов», — подытожила специалист.