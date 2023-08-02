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Сегодня, 17:00

Врачи назвали продукты, которые нужно и нельзя есть при диабете

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
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Ягоды.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

При диабете сильно страдают сосуды. Укрепить их помогут продукты, богатые витамином C, рутином, хромом и Омега-3, такие как рыба, морепродукты, брокколи, какао без сахара. Об этом 30 июля в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. «Обязательно нужны антиоксиданты. Черника, ежевика и голубика особенно полезны для мелких сосудов. Они улучшают проницаемость последних, укрепляют их и предотвращают потерю зрения при диабете. Как правило, повреждение обычно начинается именно с мелких сосудов», — пояснила специалист.

Диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала СЭ о продуктах, которые при диабете лучше исключить. К ним относятся продукты с добавленным сахаром (промышленные сладости, сахаросодержащие напитки), фастфуд и другие продукты глубокой переработки, молоко и молочные продукты полной жирности (сметана, жирные сыры, сливочное масло, мороженое), жирное мясо и мясопродукты, соленые продукты (чипсы, снеки, консервы).

Ранее, 29 марта 2022 года, мы рассказывали, какие симптомы говорят о слабых сосудах.

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