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Врач заявил, что злоупотребление протеином приводит к раку толстой кишки
Питание и еда

19 июня 2025, 18:30

1 мин.

Врач заявил, что злоупотребление протеином приводит к раку толстой кишки

Мария Задорожная
Автор
Протеин на столе
Фото jirkaejc, iStock

Злоупотребление протеиновыми порошками может увеличить риск рака толстой кишки, утверждает доктор Джеймс Кинросс, хирург-колопроктолог из Имперского колледжа Лондона. Его слова приводит Daily Mail.

Доктор отметил, что за последние три десятилетия случаи рака кишечника среди молодежи возросли на 80 процентов по всему миру. К возможным причинам он отнес ухудшение экологической ситуации, увеличение заболеваний, связанных с ожирением, наличие микропластика в питьевой воде и изменение в рационе, включая рост потребления ультраобработанных продуктов. Он пояснил, что протеиновые порошки — это пример сильно переработанных продуктов, которые содержат очищенные ингредиенты с эмульгаторами, загустителями и ароматизаторами. Чрезмерное употребление таких порошков может приводить к избыточному потреблению животного белка.

«При переработке белков организм выделяет токсичные побочные продукты, способные вызвать воспаление и рак кишечника», — подчеркнул он.

Кроме того, доктор добавил, что протеиновые добавки могут «значительно изменять микробиом кишечника», нарушая баланс полезных бактерий. Это приводит к воспалению и выделению токсинов, что может повредить ДНК клеток и спровоцировать злокачественные изменения.

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