Врач Соломатина рассказала, правда ли черный чай снижает смертность

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что черный чай действительно способен снизить смертность от ряда заболеваний. «Черный чай обладает полезными свойствами, прежде всего, антиоксидантными, предотвращающими старение и окисление липидов, из-за чего снижается уровень холестерина. Этот напиток обладает легким мочегонным эффектом, тонизирует и одновременно успокаивает, благотворно влияя на нервную систему», — пояснила специалист.

Черный чай богат катехинами и танинами. Последние обуславливают его терпкий вкус. «Танины буквально «связывают» соли тяжелых металлов и даже микробы. Это создает противовоспалительный эффект и помогает организму справиться с неожиданными вторжениями микроорганизмов, к примеру, коронавирусной инфекции», — рассказала Елена Соломатина. По ее словам, ряд исследований показал, что люди, употреблявшие больше танинов, проще переживали пандемию. Главная опасность при ковиде заключалась в возникновении тромбов, из-за чего пациентам назначали кроверазжижающие препараты. «В черном чае есть еще рутин. Он хорошо воздействует на сосуды, уменьшая их проницаемость, укрепляя капилляры и предотвращая тромбообразование. Чем они крепче, тем лучше питаются наши ткани и органы — это очень помогает сердечно-сосудистой системе. А смертность, в основном, происходит по причине недостаточности именно этой системы», — констатировала врач.

Также черный чай богат витаминами B1, B2, С и фтором. В нем присутствуют вещества, которые стимулируют выработку таких гормонов как дофамин и серотонин, создающих ощущение счастья, наслаждения жизнью и обезболивающий эффект, убирающих излишнюю нервозность. «Состояние перманентного стресса приводит к патологиям сердечно-сосудистой системы, диабету 2 типа и онкологическим заболеваниям — главным причинам смертности в России и в мире. Продолжительность жизни у любителей чая выше, чем у тех людей, которые чай не пьют. Поэтому выпить чашечку чая после еды очень полезно», — резюмировала Елена Соломатина.

Ранее мы рассказывали о том, кому черный чай может быть вреден.