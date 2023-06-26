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Сегодня, 22:30

Врач развеяла популярный миф о дефиците железа и рассказала, как его восполнить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Терапевт Анна Русанова завила, что яблоки, гранаты и гречка не помогут восполнить дефицит железа.

«Жалобы, характерные для снижения гемоглобина, неспецифичны: общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, сонливость, снижение концентрации внимания, потемнение в глазах при резком подъёме, шум в ушах, плохая переносимость физических нагрузок, учащённое сердцебиение, бледность и сухость кожи, трещины в уголках рта, ломкость ногтей, выпадение волос. Кроме назначения адекватной дозы препарата на успех терапии влияет такое правило: следует соблюдать интервал в два-три часа между приемом лекарства и употреблением некоторых продуктов. К ним относятся чай, кофе, рис, зерно, кукуруза, шоколад, шпинат, молоко и молочные продукты», — приводит слова Русановой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1589369
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