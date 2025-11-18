Стиль жизни
Врач развеял популярный миф о кофе
Питание и еда

Сегодня, 19:45

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Чашка кофе
Фото PeopleImages, iStock

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» развеял популярный миф о кофе. В выпуске одна из участниц программы рассказала, что страдает низким артериальным давлением. Чтобы поднять его, девушка пьет много кофе — до 10 чашек в день. В ходе беседы врач сказал, что зрительница выбрала ошибочную тактику.

«Почему кофе не действует? Кофеин приводит к сужению кровеносных сосудов и повышению давления. Но это если вы пьете кофе первый раз в жизни. Поэтому эта стратегия не очень эффективна», — объяснил Агапкин.

Эксперт подчеркнул, что регулярно пьющий кофе человек сможет добиться от напитка нужного эффекта, если он на время перестанет его пить.

Кофе: польза и вред для организма
