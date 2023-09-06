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Сегодня, 19:35

Врач рассказала, с чем нельзя пить кофе

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Фото istockphoto.com/lechatnoir

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, с чем не рекомендуется употреблять всеми любимый напиток — кофе. По словам специалиста, в первую очередь стоит исключить распитие алкоголя вместе с кофе.

«Когда человек одновременно употребляет и кофе, и алкоголь, он не чувствует опьянения, поэтому выпивает еще больше спиртного. Затем он резко начинает пьянеет и гораздо хуже перенесет такую алкогольную интоксикацию», — приводит слова врача «Москва 24».

Также Мухина не рекомендует пить кофе с пряностями из-за того, что вам захочется еще одной чашечки. Получается, что вы выпьете больше положенной нормы, что небезопасно.

Не стоит употреблять кофейный напиток с продуктами, которые богаты железом. К ним относятся орехи, гречка, бобовые и другие. Вещества, входящие в состав кофе, значительно затрудняют всасывание железа в организме человека.

Ранее врачи рассказали о пользе и вреде кофе.

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Советы и рекомендации
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