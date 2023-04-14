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Сегодня, 06:30

Врач рассказала, почему весной нужно есть лук

Ольга Стрельникова
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Корзинка с луком.
Фото Freepik/stockking

Врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук, рефлексотерапевт и нутрициолог Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, почему весной особенно полезно есть репчатый лук и лук-порей. «Апрель — месяц, когда в Центральной России начинается настоящее пробуждение природы после зимней спячки. И это означает, что мы можем наслаждаться широким выбором свежих и вкусных продуктов. Репчатый лук — один из наиболее популярных овощей, который доступен круглый год, но его пиковый сезон наступает именно в апреле», — подчеркнула эксперт. По ее словам, репчатый лук чрезвычайно богат антиоксидантами и другими питательными веществами. «Обратите внимание и на побеги. Зеленые луковые стрелки — мультивитаминный комплекс», — заявила врач.

Что касается лука-порея, он богат витамином К, фолиевой кислотой и другими полезными микронутриентами. «Лук-порей также содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом и улучшать состояние здоровья в целом», — подытожила Ирина Юзуп.

Ранее мы рассказывали, какая зелень полезнее всего.

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