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Сегодня, 19:35

Врач рассказала о вреде куркумы

Мария Маковей
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Куркума в ложке
Фото Istockphoto/slowmotiongli

Чрезмерное употребление куркумы может спровоцировать нежелательные реакции организма, об этом «СЭ» рассказала врач общей практики Ирина Дворкина.

По ее словам, бесконтрольное добавление приправы в пищу способно привести к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта. Это могут быть диарея, расстройство желудка, тошнота.

Кроме того, куркума противопоказана тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь, антациды и лекарства от диабета.

«Очень важно проконсультироваться с врачом перед использованием куркумы в качестве регулярной добавки», — советует эксперт.

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