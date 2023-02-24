Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 13:45

Врач рассказала о пользе морских водорослей в рационе

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/freepik

Врач-диетолог Марина Сорокина в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала о продукте, который помогает японцам сохранять здоровье и долголетие. По словам специалиста, это водоросли. «Крепкое здоровье и долголетие жителям Японии дарит один продукт, который пользуется особой популярностью у местного населения. Это морские водоросли. Их еще называют морская капуста, чука, ламинарии», — пояснила диетолог.

Водоросли малокалорийны. Они очищают печень, улучшают пищеварение и обмен веществ, омолаживают организм и даже повышают остроту зрения. «Морские водоросли — это лучший источник аскорбиновой кислоты, марганца, витамина В2, селена и других ценных нутриентов. Благодаря такому составу, люди, которые не менее 2 раз в неделю едят водоросли, меньше болеют, имеют крепкий иммунитет и живут дольше сверстников», — подчеркнула Марина Сорокина.

Не лишним будет упомянуть, что в стране восходящего солнца не принято есть колбасы, сосиски, майонезные салаты и слишком жирную пищу. Уже эти три принципа питания могут положительно сказаться на здоровье. «Японцы едят много свежих полезных продуктов, в которых чрезвычайно много витаминов и микроэлементов. В большинстве еды есть также фитонутриенты и антиоксиданты, которые важны для поддержания молодости организма», — резюмировала Марина Сорокина.

Ранее мы рассказывали о пяти принципах японского долголетия.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Попытка провокации с флагом Украины на заседании ПАСЕ обернулась курьезом
Зеленский назвал сложной ситуацию на восточном направлении боевых действий
Спасатели приостановили работы на месте крушения вертолета на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог рассказала об уникальной пользе кешью для сердца и сосудов
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости