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27 октября, 15:00

Врач рассказала о полезных свойствах печени трески

Мария Маковей
Автор
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Печень трески на тарелке
Фото Istockphoto/peredniankina

В северных странах треску называют божьим даром, а ее печень — «морской фуа-гра». Этот деликатес не только едят, но и используют в медицинских целях. О полезных свойствах печени трески «СЭ» рассказала врач общей практики Ирина Дворкина.

По ее словам, печень трески богата белками, жирами и различными полезными веществами. Она главный источник витаминов А и D. Витамин А необходим для поддержания здоровья глаз и иммунитета, повышает сопротивляемость вирусам, витамин D помогает в усвоении кальция и укрепляет кости.

Также в печени трески содержится огромное количество жирных кислот омега-3.

«Они полезны для уменьшения воспалений, улучшения здоровья сердца и поддержки когнитивных функций», — объяснила врач.

Кроме того, омега-3 и витамин D, содержащиеся в печени, очень эффективны при лечении артрита и остеопороза.

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