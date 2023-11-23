Врач рассказала о полезных свойствах орехов кешью
Врач общей практики Ирина Дворкина считает, что орехи кешью очень полезны для организма. Об этом она сообщила «СЭ».
По ее словам, в продукте содержится достаточное количество цинка, железа и полезных жиров.
«Кешью поддерживают здоровую иммунную функцию, помогают в поддержании энергии и способствуют здоровью кожи и волос«, — отмечает эксперт.
Однако врач предупреждает, что в 100 граммах продукта содержится 553 ккал. Поэтому худеющим людям нужно быть очень осторожными с орехами кешью.
Последние новости
22 ноя 06:30
21 ноя 20:45
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже