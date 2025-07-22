Врач рассказала о полезных свойствах морошки

Фельдшер, нутрициолог Наталья Чаевская эксклюзивно для «СЭ» рассказала о пользе морошки. По ее словам, полезные свойства ягоды не ограничиваются высоким содержанием витамина С. У морошки есть серьезный потенциал для поддержки сосудов и укрепления костной ткани. Это особенно важно в контексте возрастных изменений, когда человек ищет не агрессивные вмешательства, а мягкие, природные способы сохранить опору и стабильность в организме.

«Морошка растет в суровых условиях. Именно эта особенность делает ее химический состав настолько концентрированным. В ее мякоти и семенах содержатся витамины А, Е, К, группы B, а также магний, кальций, калий, фосфор и омега-3/6 жирные кислоты. Роль этих кислот и витамина К в составе ягоды также играют важную роль в регуляции свертываемости крови и липидного обмена, особенно в зрелом возрасте», — отметила эксперт.

Для костей морошка важна не столько содержанием кальция, сколько способностью создавать условия для его правильного усвоения. Витамин К, магний и природные растительные вещества помогают костям оставаться крепкими, особенно в возрасте, когда начинает снижаться их плотность. В морошке есть особые природные вещества, которые хорошо усваиваются и оказывают мягкое противовоспалительное действие. Они помогают сосудам оставаться эластичными, укрепляют стенки капилляров и поддерживают тонус вен. Все это делает морошку важным продуктом не только в традиционном питании, но и в современных профилактических подходах.

«Морошку можно включать в рацион 2-3 раза в неделю в виде замороженной ягоды, пюре, морсов или в форме экстрактов, особенно при профилактике сосудистых нарушений, анемии, повышенной ломкости капилляров и возрастной костной потери. Она не заменяет полноценный рацион, но становится его частью — мягкой, природной, работающей на перспективу. И, возможно, именно в этом и есть смысл современных подходов к здоровью: не бороться с возрастом, а идти с ним в согласии, бережно, разумно и с опорой на то, что дает сама природа», — подытожила врач.