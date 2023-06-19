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Сегодня, 15:20

Врач рассказала, кому обязательно нужно считать калорийность рациона

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Еда и калории.
Фото Freepik/freepik

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала Кому обязательно нужно считать калорийность рациона. По ее словам, обращать внимание на калорийность продуктов и заниматься нудными подсчетами не обязательно, но это относится к здоровым людям. «А людям с сахарным диабетом первого типа подсчет углеводов жизненно необходим. От количества съедаемых углеводов зависит количество единиц инсулина, которые они должны ввести с инъекцией перед каждым приемом пищи», — предупредила специалист.

Зухра Павлова отметила, что обычно люди настолько привыкают к подсчетам, запоминают основные цифры, что буквально «на глаз» могут определить и количество углеводов, и калорийность готового блюда. «Кстати, несколько раз мои пациенты рассказывали, что калорийность готовых рационов для худеющих или блюд в ресторане с пометкой «низкокалорийное» была занижена. Маркетинговый ход, который для людей с диабетом может обернуться бедой... Поэтому еще раз призываю вас разумно относиться к цифрам калорийности готовых блюд», — подытожила медик.

Ранее мы рассказывали, как рассчитать калории и БЖУ.

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Советы и рекомендации
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