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Питание и еда

27 октября, 19:15

Врач рассказала, кому нельзя есть яблоки

Мария Маковей
Автор
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Красные и зеленые яблоки
Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Людям, у которых есть аллергия и заболевания желудочно-кишечного тракта, стоит отказаться от употребления яблок. Об этом «Москве 24» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, кислота и клетчатка, содержащиеся в фрукте, негативно влияют на работу ЖКТ.

«В яблоках есть клетчатка. Хотя она и не грубая и больше представлена пектинами, но в момент обострения заболевания кишечника, каких-то повреждений все равно может вызывать неприятные ощущения», — подчеркнула специалист по питанию.

Людям с сахарным диабетом и лишним весом нельзя есть сладкие яблоки. При таких заболеваниях, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью, панкреатиты и другие заболевания ЖКТ, противопоказаны кислые яблоки. Содержащаяся в них кислота раздражает слизистую желудка и кишечника, объяснила диетолог.

Кроме того, при склонности к аллергии из рациона следует убрать красные яблоки.

Ранее мы рассказали, что будет с организмом, если каждый день есть яблоки.

Польза и вред
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