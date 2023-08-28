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Сегодня, 16:40

Врач рассказала, кому не стоит есть арбуз

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Кусочки арбуза.
Фото Freepik./rawpixel-com

25 августа врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева в беседе с изданием «Известия» рассказала, кому не стоит есть арбуз. По ее словам, эта ягода имеет высокий гликемический индекс, то есть содержит много сахара, который быстро попадает в кровь. «Поэтому именно арбуз рекомендуется исключить из рациона пациентам, страдающим сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена», — пояснила специалист.

Кроме того, Татьяна Тарадеева рекомендовала отказаться от арбуза людям с заболеваниями мочевыделительной системы, поскольку его употребление создает большую нагрузку на почки.

Ранее, 16 июня, нутрициолог Ника Сергунина рассказала, как правильно выбрать спелый сладкий арбуз без нитратов.

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Польза и вред
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