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Сегодня, 12:05

Врач рассказала, когда женщинам особенно полезно есть шоколад

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Девушка ест шоколад.
Фото Freepik/lookstudio

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», когда женщинам особенно полезно есть шоколад, какой и почему. «Темный шоколад настоятельно рекомендуется есть женщинам во время менструации. Этот продукт богат железом и магнием, которые помогают восстановить в организме баланс микроэлементов во время кровопотери и снизить тяжесть симптомов менструации», — пояснила специалист.

Также Мария Филатова отметила, что шоколад гораздо более здоровая альтернатива сладкой нездоровой пище, на которую многих женщин особенно тянет во время менструации.

Ранее мы рассказывали, почему во время менструации полезны баня и сауна.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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