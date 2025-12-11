Врач рассказала, какие блюда лучше подавать первыми на застолье

Застолье — неизбежный стресс для организма. Пищеварительная система, как правило, не готова к такому количеству и объему потребляемой пищи. Эндокринолог Мария Калошина в беседе с NEWS.ru рассказала о правильном порядке подачи блюд для снижения негативного воздействия праздничных угощений.

По словам врача, сперва стоит есть холодные закуски. В этом вопросе медицина согласна с этикетом, по которому также застолье начинается именно с этого вида блюд. При таком порядке организм лучше вырабатывает ферменты и желудочный сок, что в свою очередь ускоряет процесс дальнейшего переваривания уже более калорийной и жирной пищи.

«В закусках лучше начинать с рыбы как более легкого для пищеварения продукта, далее уже можно и мясные закуски. Необязательно есть все виды, можно ограничиться и одним», — отмечает эндокринолог.

Также Калошина заметила, что подобная гастрономия часто сопровождается алкогольными напитками. Врач настоятельно рекомендует избегать чрезмерного употребления спиртного — это поможет избежать негативного воздействия на желудок. Начать вечер стоит со слабоалкогольных напитков, например, с вина или игристого.

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