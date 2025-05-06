Врач рассказала, как защититься от отравления грибами

Врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как грибы влияют на организм и как обезопасить себя от отравления. По ее словам, собирать грибы предпочтительно в лесах, на солнечных лужайках, вдали от дороги, а не вдоль проезжей части и в парках, так как грибы из почвы и воздуха вбирают в себя тяжелые металлы и это может быть опасно для жизни.

«Тщательно следите за тем, что собираете. Если сомневаетесь, то лучше не берите гриб. Если через 1-2 часа после употребления грибов у вас возникли тошнота, рвота и боль в животе, незамедлительно вызовите скорую помощь. До приезда врачей обязательно промойте желудок, выпейте любой сорбент и пейте много воды», — подчеркнула медик.

Также Павлова посоветовала тщательно изучать виды съедобных грибов и отправляться за ними в компании опытных грибников. Еще можно использовать определенные сервисы, которые помогут отличить съедобный гриб от ядовитого.

«Грибам приписывают различные полезные свойства. На самом деле их польза сильно преувеличена. Они богаты клетчаткой и водой. Белка не так много, и он трудно усваивается. Еще в грибах содержатся минералы: селен, медь, которые также трудно усваиваются. Грибы противопоказаны детям до двух лет. Маринованные и жареные грибы лучше давать детям после 12 лет», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, во всех грибах есть вещество арагитин, которое может давать нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Особенно тяжело будет пожилым и детям, так как их пищеварение чаще всего нарушено. Поэтому врач посоветовала есть не более 100-150 г грибов и не чаще двух раз в неделю при условии хорошей термической обработки.

«При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, дуоденит, колит, панкреатит, заболевание печени и почек, грибы могут оказать нагрузку и привести к обострению. Поэтому они совсем исключаются из рациона либо добавляются, но в минимальном количестве», — подытожила гастроэнтеролог.