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Сегодня, 08:30

Врач рассказала, как горчица влияет на похудение

Мария Маковей
Автор
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Горчица в миске стоит на столе
Фото MurzikNata/istockphoto.com

Врач общей практики Ирины Дворкина в беседе с «СЭ» рассказала о том, как горчица помогает в борьбе с лишним весом.

По ее словам, в сухом виде горчицу можно использовать в качестве приправы для блюд. Она не добавит лишних калорий.

«Некоторые исследования показали, что употребление горчицы может улучшить обмен веществ и способствовать снижению веса», — объясняет эксперт.

Однако врач советует людям с заболеваниями ЖКТ не увлекаться приправой. Она может спровоцировать кислотный рефлюкс или раздражение желудка.


Ранее врач назвала продукты, которые нужно есть, чтобы похудеть.

Диеты
Польза и вред
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