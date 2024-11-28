Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Врач рассказала, как часто можно есть финики
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Врач рассказала, как часто можно есть финики

Мария Задорожная
Автор
Финики на столе
Фото AnnaPustynnikova, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В разговоре с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп заявила, что финики — это отличная замена обычного сахара, но при условии нечастого употребления.

По ее словам, есть продукт можно один раз в неделю или реже, так как фрукт богат фруктозой. В больших количествах финики способны привести к гипергликемии — повышению уровня сахара в крови — и инсулинорезистентности. Также увеличить риск развития ожирения и сахарного диабета.

«Финики — полезная альтернатива сладостям, которые прошли обработку. В них содержится натуральный сахар, при этом нет никаких добавок и искусственных ингредиентов. Но важно помнить, что, несмотря на пользу, их следует есть в небольших количествах», — отметила эксперт.

Доктор подчеркнула, что перед включением в рацион фиников следует проконсультироваться с врачом.

Польза и&nbsp;вред фиников. Финики: польза и вред для организма
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
27 ноя 19:45
Бармен рассказал, как приготовить безалкогольный глинтвейн
27 ноя 15:45
Диетолог объяснил, как правильно хранить мандарины
26 ноя 19:45
Бренд-шеф поделился рецептом ленивого ужина
26 ноя 17:30
Мандарины в России подорожают на 20-30 процентов к Новому году
26 ноя 16:25
Нутрициолог рассказала, как выбирать и хранить корицу