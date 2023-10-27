Врач рассказала, чем опасен для организма яблочный уксус

В Италии яблочный уксус добавляют в салаты, в Корее — в суп фо-бо, в Японии без него не обходится рис для суши. О пользе яблочной эмульсии ходит много слухов, ее используют не только при приготовлении блюд, но и как средство красоты. Но так ли безопасен этот продукт? Врач общей практики Ирина Дворкина считает, что принимать яблочный уксус нужно очень осторожно. Об этом она рассказала «СЭ».

По словам эксперта, чрезмерное употребление яблочного уксуса приводит к разрушению зубной эмали. Кроме того, могут возникнуть тошнота, изжога и диарея.

Также продукт несовместим с некоторыми лекарственными средствами: инсулином, диуретиками и слабительными.

«Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать яблочный уксус в качестве добавки», — подчеркнула эксперт.