Врач рассказала, бывает ли аллергия на арбуз

23 августа на портале FBM рассказали о блюде, которое стало летом популярным у немцев. Готовят его из лаваша, арбуза и овечьего сыра. По сути, это сладкая шаурма, как аналог обычной, спрос на которую упал из-за жары. Придумал ее повар Хани Альхай, который около полутора месяцев подбирал ингредиенты. Согласно рецептуре, арбузную мякоть для шаурмы нарезают тонкими полосками, добавляют овечий сыр, рукколу, зерна граната, мяту и измельченные орехи. Затем все заворачивают в лаваш и подают с финиковым соусом и картофелем-фри.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, может ли вкусное и необычное блюдо с арбузом быть аллергенным. Оказывается, аллергия на арбуз — не редкость. «Если после того, как вы съели эту замечательную вкусную ягоду, у вас возникли неприятные реакции на коже или со стороны пищеварительного тракта, не лишним будет сдать анализ на IgE к арбузу, а также на все три белка — Сit la2, Cit MDH, Cit la TPI. Они покажут была ли реакция на арбуз, есть ли аллергия на родственные культуры или пыльцу растений», — пояснила специалист.

При положительном результате, по словам Натальи Перовой, не рекомендуется употреблять тыквенные, цитрусовые, бананы, помидоры, киви, кабачки, огурцы, ананасы, хурму и персики. «Кроме того, не исключены реакции на цветение сорных трав и латекс», — заключила эксперт.

Ранее, 7 июля 2022 года, мы рассказывали, что будет, если есть арбузы каждый день.