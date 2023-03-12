Врач рассказал о самом опасносном виде конфет

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с радио Sputnik рассказал, чем опасны конфеты с коньяком, ликером, ромом и прочим алкоголем. «Это будет двойной удар для дофаминовой системы: за счет этанола и за счет быстрых сахаров. Конечно, опьянение от таких конфет — это казуистика, надо очень много съесть. Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови», — предупредил медик.

Подобные конфеты могут представлять опасность для людей, имеющих проблемы с алкоголем. Но даже, если их нет, Василий Шуров порекомендовал не употреблять эти сладости. «Все с чего-то начинают. Где одна конфета, там и три, где три — там и коробка, а потом это запивается вином. Так и формируется втягивание», — подытожил специалист.

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