Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 11:30

Врач рассказал о самом опасносном виде конфет

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Конфеты.
Фото Freepik/freepik

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с радио Sputnik рассказал, чем опасны конфеты с коньяком, ликером, ромом и прочим алкоголем. «Это будет двойной удар для дофаминовой системы: за счет этанола и за счет быстрых сахаров. Конечно, опьянение от таких конфет — это казуистика, надо очень много съесть. Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови», — предупредил медик.

Подобные конфеты могут представлять опасность для людей, имеющих проблемы с алкоголем. Но даже, если их нет, Василий Шуров порекомендовал не употреблять эти сладости. «Все с чего-то начинают. Где одна конфета, там и три, где три — там и коробка, а потом это запивается вином. Так и формируется втягивание», — подытожил специалист.

Ранее мы рассказывали, что будет, если выпивать бокал вина перед сном.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
6
0
Читайте также
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог рассказала, к каким заболеваниям приводит избыток соли в рационе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости